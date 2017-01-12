Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, возглавляющий председательство в ОБСЕ в этом году, 17 – 18 января будет находиться с визитом в Москве.

Здесь состоится встреча Курца с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает агентство АПА.

Она отметила, что на встрече будут обсуждены российско-австрийские отношения и сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая конфликты вокруг Нагорного Карабаха и на востоке Украины.

Захарова также высказалась по поводу факта невыдачи армянской стороной тела погибшего азербайджанского солдата, отметив, что страны должны найти способ разрешить сложившуюся ситуацию.

«Этот трагичный инцидент произошел между Азербайджаном и Арменией. Две стороны должны найти в себе силы и мудрость для разрешения ситуации, - сказала она. - Ключ к разрешению ситуации находится в руках двух сторон».

Отметим, что утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, нарвавшись на засаду азербайджанских частей. В результате боевого столкновения пропал без вести азербайджанский военнослужащий Чингиз Гурбанов. Позже выяснилось, что он погиб при пресечении диверсии и его тело осталось на подконтрольной Армении территории.

Для возвращения тела солдата азербайджанская сторона официально обратилась в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста и посредническую Минскую группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику. Однако тело солдата пока не возвращено.

Елена Остапенко, И.А.