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Политика

Президент Ильхам Алиев: В 2017 году будут приняты дополнительные меры для усиления военного потенциала Азербайджана 10.01.2017 16:39

В 2017 году будут приняты дополнительные меры для усиления военного потенциала Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, выступая на прошедшем под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что, несмотря на наличие войн, конфликтов и продолжающийся экономический кризис, Азербайджан и в 2016 году продолжил свое уверенное развитие.

Президент подчеркнул, что все задачи, стоявшие перед правительством в прошлом году, были выполнены, и найден выход из кризисной ситуации, возникшей вследствие падения  цен на нефть.

«Обращая внимание на опасные процессы, идущие в мире и регионе, мы еще раз убеждаемся в том, что Азербайджан привержен своему пути, движется путем независимости и развития. Мы старались и впредь будем стараться защитить нашу страну, наш народ от возможных рисков, обеспечить свой путь независимости. История и происходящие вокруг события уже показывают, что избранный нами путь – единственно верный. Это – путь независимости, стабильности и развития», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев заявил, что прошлый год, когда отмечалось 25-летие восстановления государственной независимости, останется в истории как год глубоких экономических реформ.

Президент подчеркнул, что развитие ненефтяного сектора и в дальнейшем будет находиться в центре внимания. По словам главы государства, не случайно, что вследствие снижения в 2016 году ВВП в результате 3-4-кратного снижения цен на нефть в ненефтяном секторе рост составил 5%, а в сельском хозяйстве - 2,6%.

«Эти две цифры дают основание утверждать, что мы смогли с честью выйти из этого трудного и кризисного положения, и проделанная работа, и та работа, которую предстоит проделать в этом году, еще более усилят эту динамику. Экономика будет устойчиво развиваться, наш ненефтяной сектор будет развиваться, будет обеспечено открытие новых рабочих мест, и я уверен, что мы достигнем всех указанных мною целей», -  заявил Президент Ильхам Алиев. 

Отметив, что в прошлом году в Азербайджан было вложено 8 млрд долларов иностранных и 3,7 млрд долларов местных инвестиций, глава государства подчеркнул, что в 2016 году одной из главных задач являлось сохранение валютных резервов, и она была выполнена. Ильхам Алиев подчеркнул, что, в отличие от некоторых нефтяных государств, в Азербайджане были эффективно использованы средства Государственного нефтяного фонда.

Президент также отметил, что даже в кризисный 2016 год было открыто более 100 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году решение социальных вопросов также находилось в центре внимания. Зарплаты выросли на 7%, пенсии - на 8% и должны вновь повыситься. По словам Президента, дифференциация коммунальных услуг основана на принципе социальной справедливости, приняты во внимание интересы среднего класса. Как составная часть социальной политики 485 школ были отремонтированы, 29 построены, также было отремонтировано и построено 41 медучреждение.

В своей заключительной речи глава государства подчеркнул осуществляемые в стране меры по оживлению строительного сектора. Президент заявил, что данный процесс влияет на улучшение условий жизни людей, придает Баку еще большую красоту и стимулирует рынок стройматериалов.

Подчеркнув важность обеспечения в 2017 году макроэкономической стабильности, достижения однозначной инфляции, Президент Ильхам Алиев заявил, что для оздоровления банковского сектора в этом году тоже будут предприняты обширные меры.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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