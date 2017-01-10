Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннах (Австрия) и Цезар Флорин Преда (Румыния) совершат оценочный визит в Азербайджан с 12 по 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

В Баку планируются встречи Шеннаха и Преды с Президентом Азербайджана (встреча ожидает подтверждения), спикером парламента, руководителем Администрации Президента, министрами юстиции и внутренних дел, генеральным прокурором, председателем Верховного суда, председателем Коллегии адвокатов, а также с депутатами парламента, включая азербайджанскую делегацию в ПАСЕ.

Также ожидаются встречи с представителями гражданского общества, внепарламентской оппозиции и международного сообщества.

Азербайджан – одна из девяти стран-членов Совета Европы, где проводятся мониторинговые процедуры ПАСЕ, включающие диалог с властями, периодические отчеты и дебаты по прогрессу страны в соблюдении обязательств перед Советом Европы. Аналогичные оценочные визиты осуществляются в Албанию, Армению, Боснию и Герцеговину, Грузию, Молдову, Россию, Сербию, Украину.

Азербайджан с 2001 года является членом Совета Европы – крупнейшей организации по защите прав человека и развитию демократии. Тем самым страна взяла на себя обязательства по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

Елена Остапенко, Э.Т.