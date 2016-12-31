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Политика
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«Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» приняла новогоднее обращение 31.12.2016 11:05

«Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» приняла обращение к народам Армении и Азербайджана по случаю наступающего Нового 2017 года.

Предлагаем вниманию читателей полный текст обращения, представленный в редакцию 1news.az:

«Уходящий 2016 год для армянского и азербайджанского народов был ознаменован созданием гражданами наших стран «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Впервые за весь период противостояния гражданские активисты Армении и Азербайджана выступили с миролюбивой инициативой добиться мира между нашими странами и найти долгосрочное решение карабахского конфликта путем диалога в духе общего согласия и понимания.

Эта инициатива получила широкую общественную поддержку со стороны многих политических и общественных деятелей, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы, направляемые в адрес участников Платформы.

Мы твердо уверены, что цели, провозглашаемые нами, будут способствовать расширению сотрудничества с представителями общественности обеих стран, и что наша инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими гражданами, выступающими за мир и счастливое будущее своих народов.

У нас нет сомнений, что принципиальное и последовательное взаимодействие всех миролюбивых сил, объединившихся вокруг «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», позволит избавить наши народы от ненависти и вражды по отношению друг к другу, приведет к урегулированию карабахского конфликта и установлению долгожданного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако, к сожалению, бессмысленная война все еще стучится в двери наших народов, унося жизни юношей, как это произошло во время очередного столкновения на границе, произошедшего 29 декабря 2016 года, и мы искренне соболезнуем семьям погибших в Азербайджане и Армении.

Будущее наших народов целиком и полностью лежит на наших плечах. Граждане наших стран ожидают движения вперед, хотят идти путем развития и прогресса. Мы все несем ответственность за светлое и мирное будущее наших поколений. Давайте перестанем растрачивать силы на вражду, упреки, обиду и ссоры.

Ради общего блага армянского и азербайджанского народов объединимся вокруг инициативы участников «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», внеся свой личный вклад в дело обеспечения мира и спокойствия на благословенной земле Южного Кавказа.

По случаю наступления Нового 2017 Года, хотим пожелать всем вам мира, добра, спокойствия, процветания и прогресса.

С уважением,

Со стороны Армении:  

Со стороны Азербайджана:

Ваге Аветян            , правозащитник, писатель

Ровшан Рзаев,   член Совета Правления  Азербайджанской  общины Нагорного Карабаха

Ваан Мартиросян, лидер общественного объединения «Национальное освободительное движение Армении»

Кямиль Салимов, профессор Бакинского Государственного Университета

Сюзан Джагинян, журналист, заместитель председателя общественного объединения «Меридиан»

Шалаля Гасанова, журналист, председатель общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью»

Ваагн Карапетян, член Союза писателей Армении

Новелла Джафарова, председатель общественного объединения «Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой»

Анаит Синанян, гражданская активистка

Пярваня Мамедова, гражданская активистка

Армен Карапетян, гражданский активист

Расим Агаев, член Союза журналистов Азербайджана»

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