«Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» приняла обращение к народам Армении и Азербайджана по случаю наступающего Нового 2017 года.

Предлагаем вниманию читателей полный текст обращения, представленный в редакцию 1news.az:

«Уходящий 2016 год для армянского и азербайджанского народов был ознаменован созданием гражданами наших стран «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Впервые за весь период противостояния гражданские активисты Армении и Азербайджана выступили с миролюбивой инициативой добиться мира между нашими странами и найти долгосрочное решение карабахского конфликта путем диалога в духе общего согласия и понимания.

Эта инициатива получила широкую общественную поддержку со стороны многих политических и общественных деятелей, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы, направляемые в адрес участников Платформы.

Мы твердо уверены, что цели, провозглашаемые нами, будут способствовать расширению сотрудничества с представителями общественности обеих стран, и что наша инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими гражданами, выступающими за мир и счастливое будущее своих народов.

У нас нет сомнений, что принципиальное и последовательное взаимодействие всех миролюбивых сил, объединившихся вокруг «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», позволит избавить наши народы от ненависти и вражды по отношению друг к другу, приведет к урегулированию карабахского конфликта и установлению долгожданного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако, к сожалению, бессмысленная война все еще стучится в двери наших народов, унося жизни юношей, как это произошло во время очередного столкновения на границе, произошедшего 29 декабря 2016 года, и мы искренне соболезнуем семьям погибших в Азербайджане и Армении.

Будущее наших народов целиком и полностью лежит на наших плечах. Граждане наших стран ожидают движения вперед, хотят идти путем развития и прогресса. Мы все несем ответственность за светлое и мирное будущее наших поколений. Давайте перестанем растрачивать силы на вражду, упреки, обиду и ссоры.

Ради общего блага армянского и азербайджанского народов объединимся вокруг инициативы участников «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», внеся свой личный вклад в дело обеспечения мира и спокойствия на благословенной земле Южного Кавказа.

По случаю наступления Нового 2017 Года, хотим пожелать всем вам мира, добра, спокойствия, процветания и прогресса.

С уважением,