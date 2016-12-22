Выполнены стрельбы из имеющихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов «İldırım» - ФОТО - ВИДЕО

Неожиданная проверка Военно-воздушных сил (ВВС) и войск Противовоздушной обороны (ПВО) осуществлена в соответствии с Планом боевой подготовки Вооруженных сил, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана, с поднятой тревогой, максимально приближенной к боевым условиям, были проверены готовность личного состава, практические навыки и возможности применения боевых средств.

В рамках внезапной проверки были выполнены подготовка имеющихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов «İldırım» и боевые стрельбы из них.

В ходе практических стрельб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого воздействия условного врага успешно выполнены задачи по обнаружению и автоматическому слежению за крылатыми ракетами и имитирующими аэродинамические цели низколетящими целями, принятию решений, открытию огня по ним и эффективному уничтожению целей.

Результаты боевых стрельб были оценены высоко.

Проверки в ВВС и войсках ПВО продолжаются.

Ялчин Алиев, Э.Т.