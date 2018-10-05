Звезда Top Gear Джереми Кларксон получил травму на съемках в Баку – ВИДЕО

Известный британский журналист, бывший ведущий знаменитой на весь мир автомобильной передачи Top Gear Джереми Кларксон снимает в столице Азербайджана новый проект.

Дж.Кларксон и его команда прибыли в Баку для съемок нового автомобильного проекта под названием The Grand Tour, часть съемок которого ранее проходила в Гяндже - этот проект он ведет совместно с Ричардом Хеммондом и Джеймсом Мэйем с 2016 года после ухода из Top Gear.

Судя по размещенному им в социальной сети Instagram видеоролику Дж.Кларксон получил травму на съемках программы The Grand Tour в Баку – в ролике ведущий демонстрирует окровавленный палец и заявляет, что поранился.

Отметим, что Дж.Кларксону сразу же была оказана первая медицинская помощь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 5 Окт 2018 в 4:12 PDT

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Ф.В, Г.Р.