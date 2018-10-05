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Звезда Top Gear Джереми Кларксон получил травму на съемках в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 1922
Звезда Top Gear Джереми Кларксон получил травму на съемках в Баку – ВИДЕО

Известный британский журналист, бывший ведущий знаменитой на весь мир автомобильной передачи Top Gear Джереми Кларксон снимает в столице Азербайджана новый проект.

Дж.Кларксон и его команда прибыли в Баку для съемок нового автомобильного проекта под названием The Grand Tour, часть съемок которого ранее проходила в Гяндже - этот проект он ведет совместно с Ричардом Хеммондом и Джеймсом Мэйем с 2016 года после ухода из Top Gear.

Судя по размещенному им в социальной сети Instagram видеоролику Дж.Кларксон получил травму на съемках программы The Grand Tour в Баку – в ролике ведущий демонстрирует окровавленный палец и заявляет, что поранился.

Отметим, что Дж.Кларксону сразу же была оказана первая медицинская помощь. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

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Звезда Top Gear Джереми Кларксон снимает передачу в Баку для нового проекта - ФОТО - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

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