Звезда Top Gear Джереми Кларксон снимает передачу в Баку для нового проекта? - ФОТО - ВИДЕО

Известный британский журналист, бывший ведущий знаменитой на весь мир автомобильной передачи Top Gear Джереми Кларксон в своем Инстаграмме поместил несколько фотографий, сделанных в Баку.
К фотографии Центра Гейдара Алиева он сделал приписку: «Мое новое самое любимое здание в мире».
Другое фото, сделанное внутри Центра, он подписал словами: «Вот оно. Просто прекрасно».
Также ведущий разместил фотографию Каспийского моря, о чем написал в приписке.
Все три фотографии размещены в Инстаграмме звезды в субботу, 6 октября.
Можно предположить, что Кларксон и его команда прибыли в Баку для съемок его нового автомобильного проекта под названием The Grand Tour. Этот проект он ведет совместно с Ричардом Хеммондом и Джеймсом Мэйем с 2016 года после увольнения из Top Gear корпорации BBC.
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За последние несколько дней он разместил в своем аккаунте несколько фотографий и видео, будучи в Грузии. На одном из видео он продемонстрировал транспорт группы, предназначенный для съемок передачи The Grand Tour. Возможно, команда передачи проводит съемки в Азербайджане.
Талыб Бархудаев, Э.Т.
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