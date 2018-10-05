Звезда Top Gear Джереми Кларксон снимает передачу в Баку для нового проекта? - ФОТО - ВИДЕО

Известный британский журналист, бывший ведущий знаменитой на весь мир автомобильной передачи Top Gear Джереми Кларксон в своем Инстаграмме поместил несколько фотографий, сделанных в Баку.

К фотографии Центра Гейдара Алиева он сделал приписку: «Мое новое самое любимое здание в мире».

Другое фото, сделанное внутри Центра, он подписал словами: «Вот оно. Просто прекрасно».

Также ведущий разместил фотографию Каспийского моря, о чем написал в приписке.

Все три фотографии размещены в Инстаграмме звезды в субботу, 6 октября.

Можно предположить, что Кларксон и его команда прибыли в Баку для съемок его нового автомобильного проекта под названием The Grand Tour. Этот проект он ведет совместно с Ричардом Хеммондом и Джеймсом Мэйем с 2016 года после увольнения из Top Gear корпорации BBC.

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on Oct 4, 2018 at 10:22pm PDT

За последние несколько дней он разместил в своем аккаунте несколько фотографий и видео, будучи в Грузии. На одном из видео он продемонстрировал транспорт группы, предназначенный для съемок передачи The Grand Tour. Возможно, команда передачи проводит съемки в Азербайджане.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on Oct 6, 2018 at 3:33am PDT

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on Oct 6, 2018 at 4:54am PDT