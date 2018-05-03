Жестоко избита актриса Настасья Самбурская – ФОТО

Российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Настасья Самбурская шокировала подписчиков в Instagram снимком, сделанным на больничной койке.

На фото видно, что звездное лицо, шею и предплечья покрывают огромные кровоподтеки.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», - пишет в комментарии к нижеприведенному снимку Н.Самбурская.

Подписчики Н.Самбурской встревожились из-за ее состояния, однако нашлись и те, кто посчитал, что снимок был сделан во время очередных киносъемок, либо это очередной пиар-ход, так как в подписи к снимку актриса рекламирует ювелирное украшение.

Слова про «Ревизорро» - возможно, ссылка на произошедший на прошлой неделе конфликт Настасьи Самбурской и Елены Летучей, бывшей ведущей программы. По словам Е.Летучей, ее преемницы — в числе которых как раз сама Н.Самбурская и экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская - «убили шоу». После этого высказывания телеведущей Н.Самбурская в резкой форме ответила в своем Instagram, что саму Е.Летучую вообще выгнали из шоу за «мерзкий характер» и ей, дескать, «сорвало башню».

В.Ф, Г.Р.