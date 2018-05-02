Комментарий Настасьи Самбурской об азербайджанских мужчинах вызвал резонанс в Instagram – ФОТО

Российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Настасья Самбурская оставила комментарий под сделанным в Баку снимком коллеги Натальи Рудовой, вызвавший резонанс в сети.

Гостья Гран-при Азербайджана «Формулы 1» актриса театра и кино Наталья Рудова, будучи в Баку, разместила в Instagram снимок с моделью Анастасией Решетовой, который прокомментировала словом «джаны» (красотки).

«Вы там хоть под присмотром? А то украдут, ребята там отчаянные», - пишет Настасья Самбурская в комментарии к нижеприведенному снимку. «Любимая, все ок! Мы тебя тоже любим», - отвечает подруге Н.Рудова.

Комментарий Настасьи Самбурской об азербайджанских мужчинах вызвал резонанс в Instagram, пользователи которого с юмором ответили на фразу актрисы: «Отчаянные, но гостеприимные, если даже украдем, сделаем это гостеприимно», подчеркивая, в комментариях, что в Баку всегда на уровне встречают и провожают гостей, а таких красоток как Н.Рудова и А.Решетова, тем более.

Настасья Самбурская – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая, звезда сериала «Универ. Новая общага», воплотившая в проекте канала ТНТ роль девушки с очень сложным характером Кристины Соколовской, принесшую ей невероятную популярность и любовь телезрителей.

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Ф.В, Г.Р.