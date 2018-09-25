Языковой барьер не помеха: группа «DədəBaba» выступит с концертом в Москве – ФОТО

В скором времени группа «DədəBaba», известная своим сатирическим репертуаром, который высмеивает азербайджанский менталитет и поднимает наиболее актуальные проблемы нашего общества, выступит с концертом в Москве.

Как рассказал корреспонденту 1news.az вокалист и басист группы Орхан Мусаев, подобное предложение поступило музыкантам неожиданно.

«В прошлом году на Фейсбук-страницу нашей группы пришло сообщение от одного парня по имени Иван, причем на азербайджанском. Он написал, что живет в Москве, но интересуется нашей культурой и изучает азербайджанский язык, а недавно наткнулся на творчество нашей группы и ему очень понравились песни, которые мы исполняем.

Затем парень поинтересовался нашими планами, и мы сказали, что как любые музыканты, хотим записывать новые песни, давать концерты и по возможности выезжать, чтобы делиться своим творчеством с другими народами», - говорит Орхан.

По словам вокалиста, если раньше иностранные песни воспринимались публикой только в исполнении на английском, то в последнее время людей привлекают приезжие музыканты, поющие на своих родных языках.

В подобных случаях языковой барьер не становится помехой, потому что донести до слушателей смысл песен можно при помощи эмоций и драйва. Так, например, когда группа «DədəBaba» выступала в Тбилиси, публика не понимала ни одного слова, но все равно веселилась и аплодировала. А после концерта люди уже, естественно, подходили и интересовались текстом.

«Спустя полгода Иван приехал по делам в Баку, и мы с ним решили увидеться. Я сказал ему, что наша группа хотела бы выступить с концертом в Москве, и Иван вызвался помочь со всеми организационными моментами, договориться с клубом выделить нам день. Но с нашей стороны возникли некоторые трудности, которые были сопряжены с финансами, учитывая, что перелет и проживание трех человек составляло довольно приличную сумму.

Вдруг, через какое-то время Иван сообщает нам хорошую новость. Как оказалось, один наш соотечественник, проживающий в Москве и пожелавший остаться анонимным, согласился взять наши расходы на себя. Мы не знаем его имени, но очень ему благодарны», - говорит О.Мусаев.

Таким образом, 5 октября группа «DədəBaba» выступит с концертом в московском баре «УСПЕХ», который позиционирует себя как театр перформативных искусств. Узнать подробности предстоящего мероприятия можно по ссылке.

«Мы бы хотели, чтобы концерт посетило как можно больше наших земляков. Нам будет очень приятно чувствовать их поддержку, а они, в свою очередь, будут рады прочувствовать в наших песнях кусочек родины», - подытожил Орхан.

Также вокалист отметил, что перед поездкой в Москву они представят слушателям свой альбом, над которым работали в последнее время. Вскоре он будет доступен в сети.

Напомним, что группа «DədəBaba» существует уже больше двух лет, радуя поклонников своими саркастическими текстами. Петь весело о грустном – главное направление группы, которая исполняет песни в самых разных музыкальных жанрах: рок, рок-н-ролл, регги, ска, панк, латино, метал и хип-хоп.

Лейла Мамедова

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