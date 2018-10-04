Все, что вы хотели знать о Наиле Аскер-заде, удостоенной премии ТЭФИ – ФОТО – ВИДЕО  

Журналист Наиля Аскер-заде получила российскую телепремию ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в номинации «Лучший интервьюер» за проект «Действующие лица», выходящий в эфир на телеканале «Россия 1».

«Лучший интервьюер» Наиля Вагиф гызы Аскер-заде родилась в Азербайджане в 1987 году, однако точных данных о конкретном месте рождения и о том, кто ее родители в открытых источниках нет.

Сайт Vokrug.tv рассказывая о Н.Аскер-заде, отмечает, что у нее диплом экономиста, а в 2017 году она решает получать второе высшее образование в МГИМО МИД РФ по специальности «Международные финансы».

С марта 2007 года по май 2010 года работала корреспондентом, а затем обозревателем отдела «Финансы» российского общественно-политического издания «КоммерсантЪ». С мая 2010 года по август 2011 года работала корреспондентом делового издания «Ведомости», из которого ушла, заявив руководству, что у нее возник «конфликт интересов» и она не может освещать банковскую деятельность.

Осенью 2011 года девушка пришла работать на телеканал «Россия 1» в новостную программу «Вести», где по сегодняшний день является ведущим экономическим обозревателем.

С 2015 года ведет программы «В рабочий полдень» на телеканале «Россия 24», в ходе которой общается с предпринимателями, владельцами заводов, крупных торговых центров, пытаясь выяснить, как строится их бизнес при условиях экономики России.

С 2017 года она начинает вести на канале «Россия 1» программу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», в рамках которой берет интервью у российских политиков и общественных деятелей, рассказывающих ведущей о своих увлечениях, слабостях и страхах. Именно за «Действующих лиц» Н.Аскер-заде и получил премию ТЭФИ как «Лучший интервьюер».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) 4 Окт 2018 в 3:40 PDT

Отметим, что в разное время героями ее программы были глава Чечни Рамзан Кадыров, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и многие другие.

Наиля Аскер-заде не замужем, но, как отмечает Vokrug.tv, на светских мероприятиях не раз была замечена с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Н.Аскер-заде также является активным пользователем социальной сети Instagram, где делится фото и видео, связанными как с работой, так и со своей повседневной жизнью – у нее на данный момент более 52.000 фолловеров.

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