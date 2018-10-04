Азербайджанка удостоена премии ТЭФИ – ФОТО – ВИДЕО

Журналист Наиля Аскер-заде получила российскую телепремию ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в номинации «Лучший интервьюер».

«Программе «Действующие лица» три года (проект выходит на канале «Россия 1»). Когда мы ее начинали, не думали, что это будет так сложно. Самое сложное - героев поймать, потому что они главные действующие лица бизнеса, политики и других сфер», - цитирует ТАСС Наилю Аскер-заде.

Герои программы, по словам Н.Аскер-заде, попадают в необычные условия: «Им приходится ездить с нами в удаленные уголки страны, спускаться в шахты, скакать на лошадях, играть на музыкальных инструментах и иногда сниматься по несколько дублей. Они привыкли командовать, а у нас командует режиссер».

«Мечтала, но не верила. ТЭФИ, номинация «Лучший интервьюер». Ура!» - делится своими впечатлениями в Instagram Наиля Аскер-заде.

Премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года – с 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nailya_askerzade