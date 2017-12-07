Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки в известной бакинской клинике – ФОТО

Прокуратура Наримановского района Баку возбудила уголовное дело по факту смерти 20-летней Айшан Мушфиг гызы Мирзоевой, скончавшейся после операции, проведенной в бакинской клинике Grand Hospital.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Мирзоева после проведенной 30 ноября операции впала в кому и скончалась 5 декабря.

«Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели необходимые процессуальные мероприятия. По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 («Убийство по неосторожности»), назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти Айшан Мирзоевой, ведется следствие», - подчеркнул Э.Султанов и отметил, что к нему подключены высококвалифицированные врачи Министерства здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что, по данным родных девушки, операцию проводил инвазивный радиолог клиники Grand Hospital Ильгар Гусейнов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

НА ФОТО - врач Ильгар Гусейнов

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