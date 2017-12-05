В известной бакинской клинике девушка умерла из-за ошибки врача? - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Впавшая в кому Айшан Мирзоева скончалась в бакинской клинике Grand Hospital.

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам сообщили родители покойной.

По факту начато разбирательство.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства здравоохранения АР 1news.az сообщили, что пока от родственников и правоохранительных органов к ним не поступало обращения по поводу Айшан Мирзоевой. Только после него министерство может начать собственное разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

15:51

Родственники 20-летней девушки обвиняют врачей известной бакинской клиники в халатности и непрофессионализме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на medicina.az, отец Айшан Мирзоевой (1997 года рождения) Алимуса Мирзоев заявил, что инвазивный радиолог клиники «Grand Hospital» Ильгар Гусейнов 30 ноября сделал его дочери операцию.

«Во время нее материал для закупорки вены попал в мозг и застрял. Айшан впала в кому. Врачи не верят в ее выздоровление. А от меня это все скрывали. Когда я спрашивал, почему не могу увидеть своего ребенка, говорили, что у нее возникли проблемы с горлом, не упоминая о коме, боясь говорить правду. Только когда увидели, что сами не могут решить проблему, вынуждены были перестать скрывать правду», - заявил А.Мирзоев.

Мужчина сказал, что врач потребовал у него 6400 манатов за операцию дочери.

«Перед операцией врачи говорили, что это обычное хирургическое вмешательство, никакой угрозы здоровью Айшан нет. Я заранее оплатил 3150 манатов. Откуда я знал, что возникнет такая проблема?», - говорит убитый горем отец.

Главврач клиники Габиб Юзбашев заявил, что у него нет времени комментировать ситуацию. А инвазивный радиолог Ильгар Гусейнов сказал, что обычный гражданин, не имеющий специального медицинского образования, не может знать, произошло какое-то медицинское происшествие по вине врача или нет. При этом он не подтвердил, но и не опроверг факт своей врачебной ошибки, в результате которой в мозг девушки попал инородный предмет.

«Я ничего не скрывал от семьи девушки. К Айшан в реанимации допускались родственники. Не хочу шаблонно отвечать, что моей вины тут нет, и я ничего не могу сказать по этому поводу. Это серьезный вопрос. Даже при удалении зуба пациент от обезболивающего может впасть в кому. Лечение Айшан Мирзоевой продолжается, и шансы на ее выздоровление есть», - подчеркнул И.Гусейнов.

Тимур Рзаев, Г.Р.

На фото – инвазивный радиолог Ильгар Гусейнов