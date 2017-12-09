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Восьмой сезон «Игры престолов» появится только в 2019 году

9 Декабря, 2017 в 23:40 ~ 1 минута на чтение 784
Восьмой сезон «Игры престолов» появится только в 2019 году

Согласно последней информации, съемки последнего сезона популярного сериала закончатся только к середине 2018 года.

Долгое время считалось, что восьмой сезон «Игры престолов» все-таки появится в 2018 году. Но, если судить по последним данным, финал сериала HBO выйдет на телеэкраны не раньше 2019 года.

Слухи о дате выхода появились в сети несколько месяцев назад. В июне программный директор HBO намекнул на релиз в 2019 году, но быстро добавил, что все зависит от Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, шоураннеров «Игры престолов».

В октябре Лиам Каннингэм признался, что съемки восьмого сезона пройдут вплоть до лета 2018 года. Сериалу требуется много времени на постпродакшен (создание одних драконов требует огромных усилий), и канал вряд ли стал бы выпускать свой самый популярный продукт под конец года.

В сентябре стало известно, что Уайсс и Бениофф самостоятельно поставят финал восьмого сезона.

Слова коллеги подтверждает Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк. В интервью Variety актриса рассказала, что им предстоит еще семь или восемь месяцев работы. Обсуждая выходящие в ближайшем будущем проекты, Тернер между делом заметила, что «Игра престолов» вернется в 2019 году.

Представители HBO пока никак не прокомментировали информацию.

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