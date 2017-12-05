Внук Али Гасанова: «Жду справедливого приговора» - ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник, 5 декабря, продолжился суд над Наилем Аллахвердиевым, насмерть сбившим двух пешеходов на автомобиле Mercedes Gelandawagen.

Как сообщает 1news.az из зала суда, дело рассматривает судья Ахмед Гулиев.

На процессе Наиль Аллахвердиев выразил недовольство тем, что его критикуют в СМИ и соцсетях.

«Я не сбегал с места ДТП. Обо мне в соцсетях много лжи, хотя я обычный гражданин Азербайджана. Жду от суда справедливого приговора», - подчеркнул Н.Аллахвердиев.

На процессе адвокаты подсудимого потребовали снять с него обвинение по статье 264 («Оставление места ДТП»).

Напомним, что Наиль Аллахвердиев (1994 года рождения) - внук вице-премьера Али Гасанова. Н.Аллахвердиев обвиняется в совершении тяжелого ДТП на проспекте Гейдара Алиева, в результате которого два человека погибли, двое получили травмы.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, приведшее к гибели двух и более человек») и 264 («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») Уголовного кодекса АР.

В совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры по факту этого ДТП отмечалось, что «все еще встречаются государственные чиновники и члены их семей, которые не извлекли урока из неоднократных серьезных предупреждений, сделанных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и продолжают беспредельничать и совершать преступления».

МВД и Генпрокуратура республики еще раз напомнили, что «независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета будут приняты самые строгие меры в соответствии с законодательством в отношении каждого чиновника и члена его семьи, которые игнорируют предупреждения главы государства, своими действиями демонстрируют открытое неуважение к обществу, грубо нарушают правила дорожного движения и законы».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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