В Азербайджане занялись эко-образованием: Шаг в достижении Целей устойчивого развития – ВИДЕО

Учителя в столице и регионах Азербайджана смогут приобщиться к новым методикам и подходам в преподавании предметов экологической направленности.

Профессиональные тренинги для преподавателей, специализирующихся на экологии и окружающей среде, проходят 3-5 октября в Губе, 8-10 октября - в Лянкяране, а 15-19 октября пройдут в Баку.

Занятия проходят в Центрах молодежного развития при Министерстве образования Азербайджана, сообщили в UNICEF.

UNICEF и Министерство образования Азербайджана совместно реализуют эту инициативу в рамках проекта «Экологическое образование для устойчивого развития».

Деятельность в рамках проекта, как отметили организаторы, соответствует Национальной стратегии страны в защите и устойчивом использовании биоразнообразия в Азербайджане на период 2017-2020 годов.

В рамках проекта планируется разработать и новый экологический курикулум для школ, который будет опираться на современные стандарты и Цели устойчивого развития. Новые учебные методы включат в себя лучшие международные практики, которые улучшат понимание об основных проблемах экологии среди детей различных возрастных групп, заверили организаторы проекта.

В Баку пройдет и информационная кампания для привлечения внимания общества к экологическим проблемам. Частью этой кампании станет конкурс на лучший документальный фильм среди детей 6-9-х классов.

Победителями станут те, кто наиболее ярко и понятно продемонстрирует одну из ключевых экологических проблем сегодняшнего дня – загрязнение воздуха, изменение климата, неэффективное использование природных ресурсов, увеличение засухи и облесения, сокращение объемов питьевой воды и другие.

Церемония награждения победителей состоится утром 21 ноября в Киноцентре «Низами» в присутствии представителей UNICEF и Министерства образования.

Страны-члены ООН в 2015 году согласовали общие Цели в области устойчивого развития, которые должны стать всеобщим направлением развития на период до 2030 года. Концепция устойчивого развития включает в себя комплексный подход при учете экономической, социальной и экологической составляющей.

Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

6 из 17 Целей устойчивого развития в той или иной форме касаются экологического состояния планеты.

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Елена Остапенко, Э.Т.