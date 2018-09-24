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В Азербайджане проводится «Самый большой урок в мире» - ФОТО

Сегодня в 21:41 ~ 2 минуты на чтение 379
В Азербайджане проводится «Самый большой урок в мире» - ФОТО

Общественное объединение IDEA при партнерстве азербайджанского представительства UNICEF и Министерства образования Азербайджана осуществляют в ряде средних школ проект «Самый большой урок в мире», посвященный поощрению Устойчивых целей развития.

Как сообщили в пресс-службе IDEA, известно, что 25 сентября 2015 года мировыми лидерами была принята повестка дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. В связи с этим при поддержке UNICEF и других организаций был выдвинут проект «Самый большой урок в мире» (The World's Largest Lesson).

Проект, претворяемый с конца сентября, ознакомит,  школьников  по всему миру с глобальными целями. Цель уроков, которые будут проводиться в Азербайджане, повысить знания школьников по ряду тем, в том числе в области климатических изменений. Уроки проводятся на основе учебных материалов, подготовленных в рамках проекта.

Следует отметить, что вышеуказанные материалы подготовлены и опубликованы на азербайджанском языке со стороны IDEA и UNICEF.

Начиная с 24 сентября, при участии Института профессионального развития работников образования Министерства образования для учителей 20 средних школ Баку и Хачмаза организованы учебные курсы по проекту «Самый большой урок в мире».

Далее учителя, прошедшие курсы, будут преподавать данный урок своим ученикам. После проведения уроков школы, где они были проведены, отмечаются на мировой карте, на интернет- странице данного проекта.

Следует отметить, что данная инициатива будет завершена мероприятием, в котором примут участие представители Министерства образования, UNICEF и IDEA.

Следует отметить, что в данном проекте приняли участие миллионы учеников из 130 стран мира.

Подробную информацию о данном проекте можно получить у IDEA (012 497 63 16) или азербайджанского представительства UNICEF (412 492 3013).

Р.Д., И.А.

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