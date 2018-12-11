В Армении задержан российский военнослужащий – ОБНОВЛЕНО

По информации из достоверных источников Sputnik Армения стало известно, что военнослужащий задержан по согласованию с российской стороной и находится на территории 102-й базы.

На территории базы идут следственные действия, сообщил источник.

С.А., Э.Т.

16:04

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в нанесении побоев и убийстве местной жительницы.

Как сообщает 1news.az, об этом Aysor.am сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Другие подробности пока не приводятся.

Издание напоминает, что инцидент произошел 3 декабря в районе Слободка города Гюмри. В больницу с побоями была доставлена 57-летняя женщина, которая работала дворником. По дороге в больницу она скончалась.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в связи с появившимися в ряде армянских СМИ публикациями о причастности российского военнослужащего к убийству гражданки Армении с комментарием выступило посольство России в Армении.

«Вызывает недоумение подобный, в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией», - отмечалось в комментарии посольства.

С.А., Э.Т.