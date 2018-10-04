Уволен чиновник, сыгравший в Баку роскошную свадьбу дочери - ФОТО

Гендиректор производственного объединения «Лифтремонт», находящегося в ведении Исполнительной власти города Баку, Гудрат Шукюров освобожден от должности.

Приказ об этом подписал и.о. главы ИВ города Баку Эльдар Азизов, сообщает «Спутник Азербайджан».

Новое назначение на эту должность пока не произведено.

Следует отметить, что имя Гудрата Шукюрова попало в прессу после некоторых скандальных событий.

Особенно после роскошной свадьбы его дочери. Тогда в СМИ указывалось, что на проведение свадьбы было потрачено 400 тысяч долларов.

А.А.