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UNESCO посчитала танец «Кочари» нематериальным культурным наследием Армении

Сегодня в 15:45 ~ 2 минуты на чтение 752
UNESCO посчитала танец «Кочари» нематериальным культурным наследием Армении

Традиционный групповой танец «Кочари» включен в Список нематериального культурного наследия человечества. Однако эксперты UNESCO посчитали танец наследием Армении, которая выступила с такой заявкой.

Решение было принято в среду, на 12-й сессии Межправительственного комитета UNESCO по охране нематериального культурного наследия, которая с 4 по 9 декабря проходит на южнокорейском острове Чеджу.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение. Текущая сессия рассматривает 34 новых кандидатов на включение в Список, который до сегодняшнего дня содержал в себе 365 элементов в 108 странах.

Армения вносила заявку на включение танца «Кочари» как элемента нематериального культурного наследия армянского народа еще в декабре 2015 года. Тогда заявка не получила одобрения.

UNESCO – не единственная платформа, на которой азербайджанский танец «Кочари» выдавался за армянский. То же случилось и в финале песенного конкурса «Евровидение-2011», а в хореографической школе исторических военных армянских танцев в Краснодаре, на юге РФ, танец «Кочари» также именуется «древним» и «армянским».

Неоднократны попытки армян выдать за исконно армянские такие блюда национальной азербайджанской кухни, как долма, плов, кебаб, лаваш и многое другое. 

Агентство по авторским правам Азербайджана не раз выступало с заявлениями о попытках армян присвоить элементы азербайджанского культурного наследия.

В одном из таких заявлений от июня 2015 года говорится: «Армяне на протяжении многих лет крадут, присваивают и представляют своими принадлежащие азербайджанскому народу музыкальные произведения, образцы фольклора и другие образцы нематериального культурного наследия».

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Отметим, что «Кочари» – это разновидность азербайджанского танца «Яллы», как и танцы «Учайаг», «Телло», «Галадан галая». В переводе с тюркских языков «Кочари» означает «кочевой», «кочевник» и издревле является элементом сугубо тюркской культуры.

Глава Центра национальной кулинарии Азербайджана и Национальной ассоциации кулинаров Таир Амирасланов по этому поводу говорил в одном из интервью 1news.az:

«Танцы, еда и одежда – три фактора, по которым идентифицируется национальная принадлежность человека, это своего рода «паспорт народа». Армянам нужно с чем-то идентифицировать себя, потому они и собирают отовсюду понемногу, выдавая за свое».

Елена Остапенко, Э.Т.

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