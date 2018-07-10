Убийство американской семьи в Грузии: В соцсетях обсуждают мотивы и последствия – ФОТО

В прошедшие выходные в горах Грузии была жестоко убита семейная пара с ребенком – американцы Райан и Лаура Смит вместе с четырехлетним сыном.

Трагедия произошла на территории одного из водопадов в ущелье Хада Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), куда семья отправилась на экскурсию в сопровождении местного 19-летнего пастуха.

По версии следствия, именно пастух является главным подозреваемым в совершении убийства. Если суд признает его виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Семья Смит была истинными любителями и ценителями культуры кавказских народов. Райан ранее жил в Азербайджане, в городе Шеки, где занимался изучением ковроткачества и преподавал английский язык. За годы жизни здесь он изучил азербайджанский язык.

Затем он вернулся ненадолго в Америку, где женился на Лоре. Вскоре пара переехала в Марнеульский район Грузии, регион Квемо-Картли, где они прожили последние 6-7 лет. Супруги имели двойное гражданство – грузинское и американское.

В 2011 году Смит создал организацию ReWoven, которая занималась популяризацией и восстановлением азербайджанских ковров в Грузии.

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Убийство иностранной семьи, столь тепло относившейся к Грузии, вызвало в обществе бурю возмущения и негодования. Пользователи социальных сетей делятся своими мыслями о причинах и возможных последствиях этой трагедии. Facebook уже закрыл страницы супругов в соцсети.

Издание Sputnik-Грузия подобрал статусы многих пользователей.

«Такие ужасные новости, прочитать это про Райана и Лору Смит, такую замечательную и любящую пару, и их прекрасного сына, Калеба. Они были столь важной частью их общины в Марнеули, Грузия, где они были движущей силой своей организации, чтобы вернуть традиционные навыки плетения ковров», - пишет Ned Pennock.

«Откуда столько жестокости…» - пишет EN SO в Facebook.

«Позор! Какое впечатление должно после этого сложиться о Грузии», - пишет Indira Tartarashvili.



«Правоохранительные органы должны информировать людей о ходе расследования! Это беспрецедентное преступление! Просто слов не хватает от возмущения!» - пишет Ирина Чоговадзе.

«У них был цех по вязанию азербайджанских ковров», — написал Натиг Ахмедов.

«Райан был глубоко верующим человеком, он бы не ударил человека просто так. Это были прекрасные добрые люди. Какой изверг расправился с ними, тем более убить 4-летнего ребенка и делать вид, что его ищет. Это ужас!!! Почему люди так жестоки?!» - пишет Nana Zedgenidze.

«Я в шоке, мои знакомые, у меня его последние сообщения в мессенджере, где он писал мне во вторник, что собирается в горы», - пишет Вова Джидзалов.

Некоторые пользователи социальной сети высказали мнение, что убийство семьи Смит негативно повлияет на поток туристов в Грузию.

«Ущелье Хада является туристической зоной. Весть об убийстве обойдет весь мир, и этот факт меньше ударит что ли по туризму, нежели пожары в Боржоми или ядовитый газ в аэропорту? Это что, гибридная война?» - пишет Bimurza Dadeshqeliani.

«Это не политика, но это точно зверское убийство, трагедия и катастрофа для Грузии, вот в чем суть», — пишет Мамука Маниа.



«Какая разница «политическое» или нет убийство?!!! Теперь оно стало политическим, так как число желающих ездить в страну, где совершают такие зверства, может значительно сократиться», — пишет в ответ Натали Голомбек.

Часть возмущенных пользователей считает, что виновный в этом преступлении сам заслуживает смерти.

«Ему должны предъявить смертную казнь. В этом случае мы не должны быть милосердными», — пишет Nanuli Lursmanashvili.

«Убийцу должны наказать прилюдно», — пишет Nunu Miqadze.

«Убийцу и его семью надо расстрелять», — пишет Davit Shipo.

1news.az