В Грузии убита семья американского специалиста по азербайджанским коврам – ФОТО

В горах Грузии в прошедшие выходные произошло жестокое убийство – была застрелена семейная пара – Райан и Лаура Смит вместе с четырехлетним сыном.

Трагедия произошла на территории одного из водопадов в ущелье Хада Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), куда семья отправилась на экскурсию в сопровождении местного 19-летнего пастуха, сообщают грузинские СМИ.

Изначально предполагалось, что гибель пары — несчастный случай, и супруги могли поскользнуться и упасть. Однако позже появилась версия убийства.

Как в понедельник сообщил представитель МВД Грузии Мамука Челидзе, по факту гибели членов семьи Смит задержан молодой человек 1998 года рождения, который подозревается в совершении жестокого убийства.

Первоначально расследование началось по статье «Причинение вреда здоровью по неосторожности». После получения первичных данных медицинского осмотра, дело было переквалифицировано по статье «Преднамеренное убийство». Наказание за это преступление предполагает пожизненное заключение, сообщает Sputnik-Грузия.

Следствием установлено, что 4 июля около водопада в ущелье Хада в результате ссоры обвиняемый из охотничьего ружья смертельно ранил Райана Смита и его четырехлетнего сына. Лора Смит, пытаясь убежать, сорвалась в ущелье и погибла. Задержанный оставил на месте труп мужчины, а тело ребенка спрятал.

Полиция обнаружила тела родителей 7 июля, а тело мальчика – только в понедельник, 9 июля.

Райан Смит ранее жил в Азербайджане, в городе Шеки, где занимался изучением ковроткачества и преподавал английский язык. За годы жизни здесь он выучил азербайджанский язык.

Затем он вернулся ненадолго в Америку, где женился на Лоре. Вскоре пара переехала в Марнеульский район Грузии, регион Квемо-Картли, где они прожили последние 6-7 лет. Супруги имели двойное гражданство – грузинское и американское.

В 2011 году Смит создал организацию ReWoven, которая занималась популяризацией и восстановлением азербайджанских ковров в Грузии.

Депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение», азербайджанец Азер Сулейманов в беседе с изданием Sputnik-Азербайджан выразил мнение, что убийство семьи Смит – не случайная трагедия, так как глава семьи не повел бы родных туда, где они могли бы подвергнуться опасности.

«Мы дружили. Буквально за два дня до своей смерти он приходил в офис «Национального движения». Смит просил моей помощи в строительстве детской площадки», - сказал депутат.



Азер Сулейманов назвал случившееся большой трагедией. Он рассказал, что это была очень интеллигентная семья, они снимали квартиру в нескольких домах от него. И все, кто знал Смитов, соболезнуют — их смерть стала для всех шоком.

«Я не могу представить, по какой причине их могли убить. Сейчас, насколько мне известно, рассматриваются и возможные политические мотивы. Хотя также имеется версия о конфликте на бытовой почве», — сказал Сулейманов.



Убийство супругов Лары и Райана Смит, а также их четырехлетнего ребенка в Грузии не следует связывать с политикой, считает профессор Черноморского университета Тбилиси, эксперт Ника Читадзе.

«Это [убийство], конечно же, не политика. Это частный случай. Если учитывать тот факт, что более 6 млн туристов посещают Грузию, то можно сказать, что более или менее Грузия – безопасная страна. Хотя есть и такие люди, отдельные криминальные лица с психическими отклонениями», – сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Сообщается, что подозреваемый признал вину, однако в МВД эту информацию пока не подтвердили.

1news.az