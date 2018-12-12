ТвориДобро, или О слепом Эльчине, который вязал всю ночь розы для редакции 1news.az - ФОТО

«Всякое доброе дело несет награду в себе самом».

А. Дюма

Недавно мы делились историей слепого Эльчина, который вяжет цветы и продает их в подземных переходах.

Эльчин – человек, лишенный обоих глаз, но при этом зарабатывающий себе на жизнь.

Ранее в беседе с 1news.az Эльчин рассказал, что до 5-летнего возраста у него было слабое зрение, а затем из-за глазной болезни – глаукомы – он полностью утратил способность видеть. Год назад сильные боли заставили его обратиться к врачам, которые по его просьбе удалили ему оба глаза.

Тогда публикацию прочли порядка 30 тысяч человек, из которых 1500 поделились ею на своих личных страницах.

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Когда я ознакомилась с этой историей, то была потрясена силой духа этого человека, и первое, что пришло мне на ум: «Нам всем нужны эти цветочки, которые создает Эльчин!» Приблизительно с такой подводкой я сделала публикацию на своей личной странице с надеждой, что то же самое сделают мои друзья, не останутся равнодушными.

С того самого момента мысль об Эльчине не покидала меня, внутри было какое-то чувство недосказанности. Я думала о том, сколько людей, сделавших «перепост», действительно купят у него этот цветочек? Что реально даст Эльчину просто «клик» в соцсети? Возможно, он никогда и не узнает об этом.

В тот же вечер я решила, что сама куплю розы и предложу коллегам присоединиться. Изначально планировала, что мы купим у него 10 цветов, тем самым хотя бы покрыв половину стоимости ежемесячной аренды его жилья - Эльчин получает пособие по инвалидности – 155 манатов, из которых 100 уходят за аренду съемной квартиры.

В считанные минуты на «виртуальный счет» Эльчина, то бишь, листок бумаги, куда я записывала список желающих приобрести розы, набежала достаточная сумма, покрывающая ежемесячный расход за аренду жилья. Звоню радостная ему и заказываю сразу 23 розы.

Когда мне перезвонил Эльчин буквально на следующий день и сказал, что заказ готов, я, признаться, не ожидала, что так быстро он их свяжет, и в связи с сильной загруженностью хотела попросить его отложить их, чтобы забрать в другой день. Но я не успела этого сказать, как услышала:

«Я не спал, всю ночь вязал для вас розы!»

Услышав эту фразу, я только и смогла ответить: «Где вы сейчас? Я еду».

С Эльчином у нас состоялась недолгая, но теплая беседа.

Недолгая, потому что я узнала, что от холода у него болят глазницы, а было ветрено, не хотелось его задерживать.

«Жаль, что я не могу увидеть цвет роз, которые создаю, но смотрите на мои руки, как они напряжены, я всю ночь вязал их для вас, даже опрыскал их благовонием…но совсем немного, подумал, возможно, вам не понравится», - рассказывал с вдохновением Эльчин.

Когда я спросила, где его чаще всего можно встретить, чтобы приобрести цветочки, он ответил, что бывает в подземных переходах на станциях «28 Мая», «Гянджлик», «Кероглу», бывает в том или ином месте до тех пор, пока не попросят покинуть территорию, что происходит периодически.

«Я счастлив, потому что мне удалось увидеть цвета природы, ведь до пяти лет я был зрячим. Сейчас же благодаря вязанию я обретаю новое счастье, вы не поверите, я отдыхаю, получаю удовольствие от того, чем занимаюсь», - говорит мой интересный собеседник.

Услышав эти слова, мне стало стыдно за всех окружающих меня нытиков, которые жалуются на жизнь, причем, имея пару глаз, рук, ног, речь, слух и способность в целом вести нормальную жизнь…

Смотрите, как человек может быть счастлив. Ведь, по факту, как это происходит в обыденности, он мог бы стоять с протянутой рукой, ссылаясь на свою инвалидность, но не делает этого. Он даже не берет безвозмездно деньги. Хочешь – купи цветок за 5 манатов. Это не будет подаянием, это будет плата за труд. Кстати, вот номер Эльчина, чтобы все желающие могли заказать у него вязаные вещи: (077) 332-27-27.

Эльчин - один из сотен, один из тысяч людей, которым мы можем помочь. Ведь для многих из нас – это небольшая сумма, а если нас будет много – то она станет внушительной для того, чтобы помочь человеку, который действительно нуждается в поддержке.

Когда мы говорим о помощи окружающим и доброте, которую мы можем подарить, заботе, которой можем поделиться, речь идет не только о какой-то материальной составляющей. Это может быть любая услуга или поступок, который исходит от души.

Буквально на днях я проходила мимо косметического магазина и увидела умилительную картину: сотрудники впустили кота внутрь погреться и поспать. Собственно, вот эта фотография, которая немного согрела души людей, которые ее увидели.

Большинство пользователей умилил этот добрый поступок, но были и те, кто воспринял пост за скрытую рекламу. Во-первых, это была не реклама, просто мы все любим животных, поэтому нам небезразлично все, что с ними связано, вот в таком коллективе мы, к великому счастью, работаем! Во-вторых, если кто-то себе делает рекламу, то пусть эта реклама будет основана вот на таких добрых поступках.

Касаясь темы рекламы и в целом помощи. Найдутся люди, которые скажут, что добрые дела делают молча, мол, об этом «не кричат». Я возражу. Пусть кричат. Пусть. Пусть не дурной пример будет заразителен, а добрый! И это мое субъективное мнение, с ним можно не соглашаться или опротестовать. Но я всегда буду говорить «Спасибо» людям за все, что они в силах сделать для тех, кто нуждается в их помощи!

Знаете, сколько запросов и писем мы получаем ежедневно с призывами о помощи? Их не счесть… И вы не можете себе представить, как нам сложно делать выбор, ставить приоритеты, кому мы будем помогать в первую очередь. В основном это невинные дети. Вы не представляете, чего стоит нам пронести через себя всю ту боль, которую чувствуют родные тяжелобольного ребенка, отчаяние и мольбы матери. Но мы очень счастливы, что наши публикации работают. И когда нам звонят со слезами счастья: «Спасибо вам, нашелся анонимный спонсор, который оплатит операцию нашего малыша, он будет жить!»; «После вашей публикации со мной связались люди, которые покроют все расходы на мое лечение за рубежом», - нам хочется жить, ведь в этом есть наш вклад, наша помощь, мы сделали добро, сегодня мы помогли кому-то.

Многие воспринимают СМИ крайне негативно, не признаваясь себе, что медиа – это ваше отражение, это то, что вы хотите видеть, это – ваша жестокая реальность. А если признаться честно, то СМИ с удовольствием передавали бы только позитивные новости, а в остальное время постили бы котиков и говорили бы о доброте, но, увы…

Но мы можем создавать Доброту сами. Ежедневно. Мы сегодня попытались. И теперь наш офис украшает букет роз от Эльчина. Уверена, что и вашему офису или дому не помешает такой букет, он будет его согревать той добротой, которой нам так не хватает в этом суровом мире.

Этой публикацией мы запускаем своеобразный флешмоб под хештегом #ТвориДобро.

Да, именно так.

Давайте станем Послами Доброты: присоединяйтесь к нам и делитесь публикациями о добрых делах под хештегом #ТвориДобро. Творите добро, и оно к вам обязательно вернется – закон бумеранга!

Кямаля Мамедова