Туристы довольны работой азербайджанской полиции во время «Формулы-1» - ВИДЕО

Иностранные туристы очень довольны работой азербайджанской полиции в ходе соревнований «Формулы-1» в Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, иностранные гости отметили высокий уровень безопасности, обеспеченный сотрудниками полиции, отсутствие каких-либо негативных фактов и то, что благодаря этому они чувствовали себя защищенными.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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