SOCAR Гран-при Азербайджана на старте - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартует четвертый по счету Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, вчера в квалификации первое место занял пилот «Мерседес» Валттери Боттас. Второй время показал Льюис Хэмилтон, поэтому «Мерседес» займут первый ряд.

Сразу за ними расположились Себастьян Феттель («Феррари») и Макс Ферстаппен «Ред Булл».

Угодивший вчера в барьер во второй сессии квалификации второй пилот Скудерии Шарль Леклер стартует восьмым. Дело в том, что показавший восьмое время Антонио Джовинации («Альфа Ромео») получил штраф с потерей десяти мест на старте за замену третьего блока управляющей электроники.

Наказание получили и Кими Райкконен. Финн, показавший девятое время в квалификации, возьмет старт с пит-лейн из-за недопустимой гибкости переднего антикрыла и его последующей замены в условиях закрытого парка.

Надо отметить, что с пит-лейн стартуют два пилота. Пьер Гасли в пятницу не остановился по требованию FIA на контрольное взвешивание и был наказан стартом с пит-лейн, а в субботу еще и исключен из протокола квалификации.

Роберт Кубица тоже стартовал с пит-лейн – в Williams нарушили условия закрытого парка при ремонте его машины после аварии в квалификации.

Теймур Максутов