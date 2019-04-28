Победитель SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1: «Чувствую себя великолепно»

По завершению SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1, пилоты, поднявшиеся на подиум, высказали свое мнение о гонке.

1news.az представляет мнение пилотов.

Валттери Боттас (1-ое место): «Это была сложная гонка. Конечно, впереди происходило не так много. Но Льюис создавал давление. В такой ситуации для меня главным было не ошибаться.

Я очень горжусь ребятами и тем, как они работают. Мы очень быстры. Для меня это всего лишь пятая победа в карьере. Сейчас я чувствую себя великолепно».

Льюис Хэмилтон (2-ое место): «Поздравляю Валтери. Он заслужил победу. Это очень хорошее начало сезона для команды.

Для нашей команды это лучший старт сезона за все годы, он стал возможен благодаря усилиям каждого сотрудника. Специалисты Mercedes работают практически в режиме нон-стоп, каждый год стремление добиться успеха только усиливается. Четыре дубля подряд – лучшее доказательство нашей внутренней силы, я благодарен судьбе, что являюсь частью этой команды. Сегодня гонка получилась славной, мы атаковали от старта до финиша – мне понравилось».

Себастьян Феттель (3-е место): «В начале гонки у меня действительно были проблемы. Я не мог заставить шины работать. Потом я их еще и заблокировал, повредил, а затем они остыли. Вообще в тот момент не было уверенности в болиде из-за поведения шин.

После я был удивлен, так как ждал сложного отрезка. На самом деле все было прекрасно, второй комплект шин работал прекрасно. Порой мне казалось, что я приближался к лидерам. Но я не мог оказать реального давления

Нам предстоит много работы, чтобы приблизиться к лидерам. Надеюсь, в Барселоне мы выступим лучше. Но у команды хорошее настроение».

Теймур Максутов