1news.az
FORMULA 1
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Зрелищная церемония открытия и оригинальное исполнение гимна на SOCAR Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня в 18:35 ~ 1 минута на чтение 958
Зрелищная церемония открытия и оригинальное исполнение гимна на SOCAR Гран-при Азербайджана - ВИДЕО
До начала уже завершившегося SOCAR Гран-при Азербайджана прошла красочная церемония открытия. 
 
Как сообщает 1news.az, зрители и гости Гран-при стали свидетелями необычной церемонии исполнения национального гимна, которая прошла вслед за парадом пилотов Формулы 1. 
 
Государственный гимн Азербайджанской Республики был представлен в неожиданной аранжировке, автором которой является известный композитор Азад Велиев. 
 
Национальный гимн был представлен в исполнении заслуженных артистов Азербайджана  – Бейимханум Велиева и Нурлан Новрасли. Новый формат гимна – это гармоничное сочетание мугама, фольклорного и классического исполнения. Музыкальное сопровождение обеспили заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар),  заслуженный артист Кямран Керимов (нагара), Эмин Гулиев (виоланчель) и Хусамеддин Азизов (бем нагара).
 
Подготовил Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

958

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ FORMULA 1

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net