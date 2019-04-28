Зрелищная церемония открытия и оригинальное исполнение гимна на SOCAR Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

До начала уже завершившегося SOCAR Гран-при Азербайджана прошла красочная церемония открытия.

Как сообщает 1news.az, зрители и гости Гран-при стали свидетелями необычной церемонии исполнения национального гимна, которая прошла вслед за парадом пилотов Формулы 1.

Государственный гимн Азербайджанской Республики был представлен в неожиданной аранжировке, автором которой является известный композитор Азад Велиев.

Национальный гимн был представлен в исполнении заслуженных артистов Азербайджана – Бейимханум Велиева и Нурлан Новрасли. Новый формат гимна – это гармоничное сочетание мугама, фольклорного и классического исполнения. Музыкальное сопровождение обеспили заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), заслуженный артист Кямран Керимов (нагара), Эмин Гулиев (виоланчель) и Хусамеддин Азизов (бем нагара).

Подготовил Теймур Максутов