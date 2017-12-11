Турецкий бойфренд запретил Адриане Лиме обнажаться – ФОТО

Бразильская супермодель Адриана Лима, встречающаяся с турецким писателем Метином Хара, сделала необычное заявление у себя в Instagam, заявив, что она больше никогда не будет раздеваться «по пустым причинам».

«Недавно мне предложили сняться в откровенном видео, чтобы затем его опубликовали в соцсетях. Раньше я участвовала в огромном количестве таких вещей, но что-то во мне изменилось. Когда подруга сообщила мне, что она не в ладу со своим телом, я вспомнила, что каждый день своей жизни начинаю с вопроса к себе: как я выгляжу? И в тот момент я поняла, что множество женщин, просыпаясь утром, делают все, чтобы остаться в рамках стереотипов, навязанных обществом, модой и так далее. Это неправильно, это неполезно для здоровья. Поэтому я решила все изменить. Я больше не буду снимать одежду по пустым причинам», - пишет А.Лима в Instagram.

Однако поклонники модели в своих многочисленных комментариях под данным заявлением в Instagram утверждают, что обнажаться перед камерой Адриане запретил ее турецкий бойфренд писатель Метин Хара, но пока данное мнение поклонников не нашло никаких реальных подтверждений. Ни А.Лима, ни М.Хара не делают в связи этими слухами каких-либо официальных заявлений.

Отметим, что ранее, комментируя свой роман с М.Хара турецким СМИ, А.Лима заявила следующее: «Я ждала Метина 35 лет. В нашей новой жизни мы будем идти с ним рука об руку».

Однако о ближайшей свадьбе пока речи не идет, так как супермодель согласна вступить в брак с М.Хара только при условии, если она забеременеет от него – напомним, что у А.Лимы от первого брака с баскетболистом Марко Яричем есть две дочери – восьмилетняя Валентина и пятилетняя Сиенна.

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Ф.В, Г.Р.