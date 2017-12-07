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Точь-в-точь: двойник Бейонсе стала звездой в Instagram – ФОТО

Сегодня в 11:15 ~ 1 минута на чтение 488
Точь-в-точь: двойник Бейонсе стала звездой в Instagram – ФОТО

Мировые СМИ пишут о девушке из Детройта Бриттани Уильямс, похожей как две капли воды на суперзвезду мирового шоу-бизнеса Бейонсе.

Б.Уильямс и Бейонсе схожи не только внешне – похожие черты лица и строение фигуры, обе девушки имеют индейские корни.

Двойник певицы в своих интервью западным СМИ отмечает, что не старается быть похожей на Бейонсе, подчеркивая, что довольно часто сходство со звездой причиняет ей неудобства: ее останавливают на улице, фотографируют исподтишка, а порой и преследуют. Бриттани занимается продюсированием, мечтает о карьере певицы и пишет стихи.

Говоря о сходствах с Бейонсе, девушка отмечает следующее: «Мы обе сильные доминантные женщины, бесстрашные, но богобоязненные».

В данный момент на страницу Б.Уильямс в соцсети Instagram - @sur__b - подписано около 76.000 фолловеров, количество которых после резонанса в мировых СМИ продолжает расти.

 

 

 

 

Ф, Г.

Фото: Instagram by @sur__b

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