Точь-в-точь: двойник Бейонсе стала звездой в Instagram – ФОТО

Мировые СМИ пишут о девушке из Детройта Бриттани Уильямс, похожей как две капли воды на суперзвезду мирового шоу-бизнеса Бейонсе.

Б.Уильямс и Бейонсе схожи не только внешне – похожие черты лица и строение фигуры, обе девушки имеют индейские корни.

Двойник певицы в своих интервью западным СМИ отмечает, что не старается быть похожей на Бейонсе, подчеркивая, что довольно часто сходство со звездой причиняет ей неудобства: ее останавливают на улице, фотографируют исподтишка, а порой и преследуют. Бриттани занимается продюсированием, мечтает о карьере певицы и пишет стихи.

Говоря о сходствах с Бейонсе, девушка отмечает следующее: «Мы обе сильные доминантные женщины, бесстрашные, но богобоязненные».

В данный момент на страницу Б.Уильямс в соцсети Instagram - @sur__b - подписано около 76.000 фолловеров, количество которых после резонанса в мировых СМИ продолжает расти.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @sur__b