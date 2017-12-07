Текст авиационного соглашения между Азербайджаном и ЕС практически готов

Текст соглашения о едином воздушном пространстве между Азербайджаном и Евросоюзом практически согласован, ожидается парафирование документа в конце января 2018 года.

Об этом сообщил в четверг журналистам глава Делегации Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Соглашение согласовано на 99%, остаются лишь некоторые детали, по которым ведется интенсивная работа, - сказал посол. – Большие надежды на то, что документ будет парафирован во второй половине января».

Соглашение призвано способствовать развитию воздушного сообщения между странами Евросоюза и Азербайджаном, повысить конкуренцию в авиационном секторе и создать возможность для работы различных международных авиалиний в Азербайджане.

Первый раунд переговоров между сторонами состоялся еще в январе 2013 года, однако затем последовала длительная пауза. Переговоры были возобновлены в июне 2016 года.

Как ранее отмечал посол Янкаускас, Евросоюз подписал аналогичное соглашение с другими странами-партнерами, и на сегодняшний день эти соглашения демонстрируют позитивный эффект – увеличение числа рейсов и сообщений, снижение цен, рост пассажиро- и грузопотока, а также туризма.

Читайте по теме:

Посол ЕС надеется на продвижение по двум соглашениям с Азербайджаном до саммита Восточного партнерства

Посол Янкаускас также сообщил, что 15 декабря состоится очередной раунд переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве, которое призвано заменить действующее между сторонами соглашение от 1996 года. Переговоры охватят секторальное сотрудничество.

Переговоры идут по трем тематическим блокам – политика и безопасность; торговля и инвестиции; другие вопросы экономики, социальной, гуманитарной и культурной сфер. Предположительно, переговорный процесс может занять порядка двух лет.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению, которое Евросоюз планировал подписать со всеми странами-членами Восточного партнерства. Однако геополитические изменения в мире привели к тому, что некоторые страны, в том числе Азербайджан, отказались от ассоциации с ЕС.

Читайте по теме:

Азербайджан – первая страна, предложившая ЕС партнерский договор - ВИДЕО

Елена Остапенко, Э.Т.