Сына Никола Пашиняна из Карабаха перевели в Армению?

Согласно распространенной в социальных сетях информации и данным некоторых армянских СМИ, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашот Пашинян - переведен в Армению из оккупированных территорий Азербайджана, где проходил военную службу.
Отмечается, что в данный момент он находится в Советашене (воинская часть в Ереване).
Комментируя данную информацию, пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян указал, что любой военнослужащий ВС Армении в разное время и в разных местах может участвовать в различных сборах и военных учениях.
Если данная информация соответствует действительности, то приходится догадываться о том, что так напугало Никола Пашиняна, что он в срочном порядке перевел сына в Армению.
При этом хотелось бы напомнить, что ранее то, что сын премьер-министра Армении проходит службу в оккупированных территориях Азербайджана, представлялось властями этой страны как «героический поступок».
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А.А., Э.Т.