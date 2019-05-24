Сына Никола Пашиняна из Карабаха перевели в Армению?

Согласно распространенной в социальных сетях информации и данным некоторых армянских СМИ, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашот Пашинян - переведен в Армению из оккупированных территорий Азербайджана, где проходил военную службу.

Отмечается, что в данный момент он находится в Советашене (воинская часть в Ереване).

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян указал, что любой военнослужащий ВС Армении в разное время и в разных местах может участвовать в различных сборах и военных учениях.

Если данная информация соответствует действительности, то приходится догадываться о том, что так напугало Никола Пашиняна, что он в срочном порядке перевел сына в Армению.

При этом хотелось бы напомнить, что ранее то, что сын премьер-министра Армении проходит службу в оккупированных территориях Азербайджана, представлялось властями этой страны как «героический поступок».

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А.А., Э.Т.