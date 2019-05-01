Сыновья Пашиняна и Тонояна попались в пиццерии в оккупированном Ханкенди

Проходящие военную службу на оккупированных территориях Азербайджана сыновья премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашот Пашинян и министра обороны Давида Тонояна - Эдгар Тоноян попали в кадр фотоаппарата в оккупированном Ханкенди.
Как сообщают армянские СМИ, их сфотографировали, когда они ожидали своей очереди в «Ташир Пицца».
Данный факт, еще раз свидетельствует о том, что сыновья Пашиняна и Тонояна в реальности просто проводят время на оккупированных территориях Азербайджана и их отправка туда был всего лишь популистским шагом.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
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А.А.