Свадьба года: Настя Каменских выходит замуж за Потапа – ФОТО – ВИДЕО

Украинские издания сообщают о том, что сегодня, 23 мая, состоится свадьба популярных исполнителей - Потапа и Насти Каменских.

Потап официально подтвердил свою свадьбу с Настей Каменских, выпустив новый трек «Константа», посвященный любимой женщине – видео снято в формате love story, а в песне есть такие строчки: «Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, она неизменна».

«Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома. Это - мои чувства, часть моей души и моего сердца. «Константа» - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Это признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это - лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви», - цитирует Потапа издание «Viva!»

Настя Каменских, в свою очередь, посвятила возлюбленному романтическую и нежную песню «Обіцяю», клип на которую пропитан символизмом: от образов Насти до ключевого момента видео - тянущихся навстречу рук, как в картине Микеланджело. Одна из них – рука Насти, а вторая - Потапа.

«Вслушайтесь в строки нового трека «Константа», и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю», и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!

Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств. Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары - мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами», - пишет Настя Каменских в социальной сети Instagram.

Отметим, что одни из самых известных украинских артистов работают вместе уже более 13 лет – со времен основания дуэта «Потап и Настя» - отношения пары начались, когда Потап еще был женат, но официально о романе артистов стало известно после того, как певец оформил развод с супругой в 2014 году.

Ф.В., Э.Т.