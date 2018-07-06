Стилист Анар Агакишиев создал образ мечты для девушки с обожженным лицом - ВИДЕО

Очередной участницей проекта азербайджанского топового стилиста Анара Агакишиева «Before/after» вновь стала девушка с обожженным лицом.

«После видеоролика Нармин мы стали получать миллиарды писем. Вместе с Нармин мы решили сделать сюрприз Эльвире и создать свадебный образ ее мечты, который она представляла себе с юных лет. В жизни есть свои сложности, нужно уметь принимать их и жить дальше. Сегодня я сделал для этой прекрасной девушки все, что было в моих силах», - рассказывает А.Агакишиев в социальной сети Instagram в комментарии к нижеприведенному видеоролику, в съемках которого приняла участие и растрогавшая соцсети реакцией на первый макияж Нармин.

Публикация от Anar Agakishiev (@anar_agakishiev) 6 Июл 2018 в 10:52 PDT

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Ф.В, Г.Р.