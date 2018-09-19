Стало известно, кто представит Азербайджан на «Детском Евровидении-2018» - ФОТО - ВИДЕО

После 6-летнего перерыва Азербайджан вновь будет представлен на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2018».

Конкурс песни «Детское Евровидение-2018» во второй раз примет столица Беларуси - город Минск, финал конкурса состоится 25 ноября 2018 года.

Азербайджан на конкурсе представит Президентская стипендиантка, имя которой включено в «Золотую книгу» юных талантов Азербайджана, 12-летняя Фидан Гусейнова, известная читателям 1news.az по дуэтам с Ларой Фабиан и представителем Азербайджана на «Евровидении-2008» Эльнуром Гусейновым.

Отметим, что кандидатура Фидан Гусейновой была утверждена в ходе внутреннего отбора Общественного телевидения Азербайджана, а песня, с которой юная исполнительница выступит на конкурсе, находится в процессе создания и будет презентована в самое ближайшее время.

«Когда узнала, что буду представлять Азербайджан на конкурсе, то очень обрадовалась. Участие в «Детском Евровидении» было моей мечтой. Я готова достойно представить Азербайджан на конкурсе и хочу стать победительницей», - отмечает Ф.Гусейнова, подчеркивая, что для успеха в конкурсе надо много репетировать, усиленно готовиться и, наверное, очень сильно хотеть победить.

Напомним, что впервые Азербайджан был представлен на «Детском Евровидении» в 2012 году – Омар Султанов и Суада Алекперова с песней «Girls & boys» заняли 12-е место.

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Ф.В., Э.Т.