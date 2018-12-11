Стало известно, кто обворовал Айдан Салахову

В столице России у дочери художника Таира Салахова художницы и галериста Айдан Салаховой украдены картины, автором которых является ее отец.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что в Москве мошенники-дилеры украли у А.Салаховой две картины ее отца, отметив, что А.Салахова подала заявление в соответствующие органы, которые начали поиск преступников.

Издание «Московский комсомолец» представило более подробную версию о произошедшей многомиллионной краже. Как оказалось, Айдан Салахова подозревает в мошенничестве в особо крупном размере своего бывшего помощника. Отмечается, что бывшего помощника А.Салаховой упрекают в том, что он забирал культурные ценности у деятелей искусства на перепродажу, но деньги за реализацию владельцам не возвращал.

«МК» со ссылкой на правоохранительные органы Москвы сообщает, что с бывшим помощником Айдан познакомилась еще в далеком 2006 году, он проработал у нее до 2012 года, в течение шести лет.

Айдан ездила с ним на все выставки и богемные тусовки, знакомила с коллегами, а он в свою очередь с помощью своего обаяния вступил в доверительные отношения со многими художниками и скульпторами. Но спустя несколько лет между А.Салаховой и бывшим подчиненным все же пробежала черная кошка.

А.Салаховой понадобилась крупная сумма денег, для этого она решила продать две картины своего отца Таира Салахова - «Пальмы-Торремолинос. Испания» и «Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста» - общей стоимостью в один миллион рублей.

Экс-помощник заявил, что знаком с некой покупательницей по имени Валерия, которая с радостью приобретет холсты, и взял все заботы по совершению сделки на себя. В середине декабря прошлого года он вывез картины из хранилища, но денег за них А.Салахова так и не увидела. При этом он даже показывал расписки от Валерии, но возвращать деньги не спешил. В итоге художница заподозрила своего приятеля в обмане. Она начала общаться на эту тему с коллегами, и оказалось, что в точности такие же ситуации произошли еще с несколькими людьми. Более того, выяснилось, что он был судим за мошенничество и даже получил условный срок. Сейчас же мужчина перестал выходить на связь.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В.Ф, Г.Р.