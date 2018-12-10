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В Москве обворована Айдан Салахова

10 Декабря, 2018 в 15:48 ~ 1 минута на чтение 5950
В Москве обворована Айдан Салахова

В столице России у дочери художника Таира Салахова художницы и галериста Айдан Салаховой украдены картины, автором которых является ее отец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеграм-канал Mash, в Москве мошенники-дилеры украли у А.Салаховой две картины ее отцав данный момент оценивается ущерб, который может составить десятки миллионов рублей.

В прошлом году художница договорилась с незнакомыми дилерами о продаже двух картин Таира Cалахова - «Пальмы-Тормолинос. Испания» и «Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста». Дилеры оказались грабителями, забрали работы и перестали выходить на связь.

Айдан Салахова подала заявление в соответствующие органы, преступников ищут.

Ф.В, Г.Р.

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