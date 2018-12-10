В Москве обворована Айдан Салахова

В столице России у дочери художника Таира Салахова художницы и галериста Айдан Салаховой украдены картины, автором которых является ее отец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеграм-канал Mash, в Москве мошенники-дилеры украли у А.Салаховой две картины ее отца – в данный момент оценивается ущерб, который может составить десятки миллионов рублей.

В прошлом году художница договорилась с незнакомыми дилерами о продаже двух картин Таира Cалахова - «Пальмы-Тормолинос. Испания» и «Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста». Дилеры оказались грабителями, забрали работы и перестали выходить на связь.

Айдан Салахова подала заявление в соответствующие органы, преступников ищут.

Ф.В, Г.Р.