Стало известно, кто будет объявлять баллы от Азербайджана на «Евровидении 2019» - ФОТО

Международный песенный конкурс «Евровидение 2019» стартует 14 мая в Тель-Авиве.

Азербайджан на конкурсе представляет певец Чингиз Мустафаев с песней «Truth», чье выступление состоится во втором полуфинале, 16 мая, где исполнитель выступит под 18-м номером.

Сегодня Общественное телевидение назвало имя того, кто будет объявлять баллы от Азербайджана в финале «Евровидения 2019», который состоится 18 мая – результаты голосования в прямом эфире объявит народный артист Фаик Агаев.

Отметим, что ранее баллы от Азербайджана объявляли участники конкурса «Евровидение» прошлых лет, а также телеведущий Турал Асадов.

Комментировать международный песенный конкурс в этом году будет телеведущий, популярный автор и исполнитель Мурад Ариф.

Ф.В, Г.Р.