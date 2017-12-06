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США признали Иерусалим столицей Израиля

6 Декабря, 2017 в 22:38 ~ 1 минута на чтение 3071
США признали Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — сказал он в своем обращении.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Инициативы Трампа, который решил сдержать свое предвыборное обещание, идут вразрез с устоявшимися подходами международного сообщества в целом и США в частности к статусу Иерусалима.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

РИА Новости

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