Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением по карабахскому урегулированию

По случаю заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роджер-Лакан выступили с совместным заявлением по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт организации, в заявлении говорится, что сопредседатели остаются едиными в их приверженности делу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равных прав и самоопределения народов.

«Мы вновь заявляем о нашей совместной приверженности переговорам о мирном урегулировании этого конфликта как единственного способа добиться реального примирения с народами региона.

Мы также приветствуем возобновление диалога на высоком уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября, а также встречу между министрами иностранных дел, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы. Дальнейшие задержки только усложнят ситуацию и могут поставить под сомнение приверженность сторон достижению прочного соглашения», - говорится в заявлении.

Что касается заявленного обязательства президентов двух стран принять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, сопредседатели настоятельно призывали Баку и Ереван согласиться с расширением существующего офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

«Также должны быть реализованы другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Мы приветствуем рассмотрение сторонами предложений сопредседателей, направленных на восстановление контактов между армянами и азербайджанцами на уровне контактов между людьми, и поддержку Международного комитета Красного Креста в его усилиях в деле обмена данными о пропавших без вести лицах. Также призываем стороны избегать ненужной политизации этих важных гуманитарных шагов.

Наши страны по-прежнему готовы тесно сотрудничать со сторонами в достижении продолжительного и мирного урегулирования», - отметили авторы заявления.

Сопредседатели также подчеркнули, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана.

Р.Д., И.А.