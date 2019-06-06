Смертельная схватка Анастаса Микояна и Назима Гаджиева

Эльмира Ахундова,

Народный писатель Азербайджана

Cегодня исполнилось 95 лет Назиму Гаджиеву, одному из ярчайших представителей комсомольской и партийной общественности Азербайджана 50-х – 60-х годов. К этой дате Творческий центр «АРАН фильм» приурочил показ для родных и близких Назима Гаджиева ленты под названием «Bir qəsdin tarixi». Очень профессиональный фильм, с широким использованием старых архивных материалов, кино- и фотоматериалов советской эпохи. Автор сценария и режиссер Бабек Аббасзаде, оператор Рафик Алиев, исполнительный продюсер Ганира Гурбанлы, художественный руководитель Таир Таирович.

Я считаю этот фильм несомненной удачей команды и хочу, чтобы его увидело как можно большее количество телезрителей, в том числе и русскоязычная аудитория.

А пока хочу немного рассказать о личности Назима Гаджиева, прожившего всего 38 лет, но оставившего после себя добрую память и внесшего несомненный вклад в экономическое и социально-культурное развитие нашей республики.

Назим Мамедович (Мамедия оглы) Гаджиев родился 6 июня 1924 года в городе Нухе (ныне Шеки). В 1940 году окончил Нухинское училище и поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета. С началом Великой Отечественной войны оставил учёбу, вернулся в Нуху и стал работать литературным сотрудником газеты «Нуха фехлеси», параллельно преподавая литературу и язык в одной из местных школ. Талантливого юношу заметили «наверху» и предложили перейти на работу в органы НКВД Азербайджана. Однако там Назим Гаджиев не задержался надолго, его ждала стремительная и блестящая карьера комсомольского, а затем и партийного работника. Секретарь Бакинского комитета комсомола (1947), партком Азербайджанского медицинского института, инструктор отдела пропаганды Бакинского комитета КП Азербайджана (1950), секретарь ЦК ЛКСМ (1951), наконец первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана (1952). С 1956 года он уже на партийной работе - сначала в ЦК КП Азербайджана, а затем и в ЦК КПСС. С 1960 года - секретарь ЦК КП Азербайджана по идеологии.

Назим Гаджиев скончался 30 июля 1962 года, как предполагается, в результате неправильно выполненной в январе 1961 года хирургической операции.

Похоронен на Аллее почётного захоронения.

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Назим Гаджиев, несомненно, являлся незаурядной личностью, который запомнился людям старшего поколения интеллектуальным кругозором, либеральностью взглядов, а главное – жесткостью и бесстрашием в принципиальном отстаивании интересов Азербайджана в рамках жесткой политической системы Советского Союза. Он являлся одним из инициаторов и организаторов переселения в Азербайджан турок-месхетинцев, депортированных в Среднюю Азию (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) и живших фактически в резервации, обосновав и доказав необходимость этой гуманитарной акции перед высшим политическим руководством СССР. Этим вопросом Назим Гаджиев занимался в рамках ЦК КПСС, будучи ответственным работником центрального аппарата. О его роли в переселении этой дискриминированной этнической группы в Азербайджан рассказывали в свое время глава общины турок-месхетинцев Мовлуд Байрагдаров и бывший в ту пору главой республики Имам Мустафаев. В итоге, вопреки мнению главы Грузии Василия Мжаванадзе и латентно поддерживающего его Анастаса Микояна, турки-месхетинцы были переселены в Азербайджан с тем, чтобы впоследствии поэтапно репатриироваться на земли их многовекового проживания.

Назим Гаджиев с Александром Шелепиным на XII съезде ВЛКСМ 1956 год [Ширина 1024 Высота 768]

Однако, по мнению сына Назима Гаджиева, «апофеозом его короткой, но столь насыщенной государственно-политической деятельности, безусловно, можно считать отстаивание им в опоре на поддержку всего руководства республики территориальной целостности Азербайджана. Этот процесс сопровождался личным противостоянием Назима Гаджиева с могущественным Анастасом Микояном, многие годы возглавлявшим армянскую политическую мафию и не брезговавшим связями с зарубежной армянской диаспорой, что и послужило документальным оформлением территориальных притязаний Армении к Азербайджану от имени триумвирата Спарк-Армения-Нагорный Карабах в конце 1960 года».

Остановимся на этой, неизвестной многим драматической странице нашей истории, о которой я в свое время рассказала своим читателям в книге «Гейдар Алиев. Личность и эпоха».

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… С началом хрущевской «оттепели», почувствовав некоторое послабление в общественной жизни, армянские националисты вновь принялись активно муссировать «карабахский вопрос». Тем более что волюнтаристская перекройка Никитой Хрущевым административно-территориальных границ РСФСР в связи с передачей Украинской ССР Крыма спровоцировала всплеск сепаратистских настроений в других союзных республиках.

Н.С. Хрущев с В.Ю. Ахундовым, Н.М. Гаджиевым, В.Е.Семичастным, Ниязи и К.А. Каревым в Баку 1960 год

В начале декабря 1960 года в ЦК КП Азербайджана поступило обращение к «Президенту Советского Азербайджана», опубликованное в газете «Байкар» («Борьба»), издаваемой в Бостоне (США). После демагогического предисловия и здравиц во славу «братского Азербайджана» представители армянского лобби в США предлагали в ознаменование 40-й годовщины Советской Армении передать ей Нахчыван и Нагорный Карабах (?!). При этом территориальные притязания беззастенчиво прикрывались демографическими проблемами армянской нации. В обращении отмечалось, что передача Армении двух автономных областей Азербайджана «будет иметь существенное значение, в частности, для одномиллионного армянства, живущего за границей, потому что этим замечательным подарком в значительной мере расширились бы возможности для нескольких сотен тысяч эмигрировавших армян непосредственно репатриироваться… репатрианты свободно могут обосновываться в Нахичевани и Карабахе, которые являются армянскими автономными районами, связанными административно лишь с Баку вместо Еревана»*.

Назим Гаджиев с Юсифом Мамедалиевым 1960 год

Вели Ахундов поручил секретарю ЦК по идеологии Назиму Гаджиеву срочно подготовить обстоятельный ответ, защищающий интересы республики и ее территориальную целостность. «Отцом была сформирована специальная группа, включающая историков, правоведов, картографов, ответственных работников ЦК партии и Совмина республики, - рассказывает в своей книге Айдын Гаджиев. - Работа шла полным ходом. Активную помощь оказывал профессор Алиовсат Кулиев, являвшийся тогда директором Института истории АН Азербайджана…Работа над составлением справки была в кратчайшие сроки завершена. Со всеми необходимыми к ней приложениями (архивными справками, картами и т.д.) она была послана в ЦК КПСС». Вскоре в кабинете секретаря по идеологии загудел телефон ВЧ. Звонил главный советский идеолог Михаил Суслов. Он сообщил Назиму Гаджиеву, что вопрос будет рассмотрен на Президиуме ЦК и что ему как автору документа нужно срочно вылететь в Москву.

В Москве Назиму Гаджиеву удалось провести большую предварительную работу, заручиться поддержкой шефа КГБ Александра Шелепина, секретаря ЦК КПСС Леонида Ильичева, других партийных функционеров Старой площади. Весьма помогли личные связи и авторитет Владимира Семичастного, работавшего в то время вторым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Совместными усилиями им удалось отразить атаки армянских националистов, главный из которых - Анастас Микоян являлся членом Президиума ЦК и особой, приближенной к «хозяину» страны.

Назим Гаджиев выступил на президиуме с блестящим докладом, в котором отразил весь правовой нонсенс этого требования и риск порождения тем самым серьёзных противоречий в области межреспубликанских, межнациональных отношений, деформации административно-национальной структуры Советского государства.

Назим Гаджиев, Самед Вургун, Акпер Аннагиев 1951 год

Однако Анастас Микоян после доклада Назима Гаджиева сделал попытку придать этому обсуждению полемический характер. Не преминув обвинить Назима Гаджиева в проявлении национализма, Микоян получает неожиданный для него, жесткий отпор от самого Никиты Хрущева. Безусловно, в этом сработала схема, задуманная Назимом Гаджиевым за три дня до заседания, - обладая авторитетом в глазах самых близких Хрущеву руководителей и их доверием, он смог убедить их в справедливости позиции Азербайджана и воздействовать, таким образом, на мнение высшего руководителя СССР.

И как вспоминал позднее член рабочей группы по составлению вышеуказанной справки, ответработник Совета Министров Азербайджана Джавид Мехтиев в своих мемуарах, « …на совещании перед заседанием Политбюро (Президиума – авт.) ЦК КПСС Хрущев категорически отверг притязания армян, отшвырнув после доклада Гаджиева подготовленный проект постановления, заявив: «Больше этот вопрос не поднимать!»».

Это было болезненное поражение для Анастаса Микояна, не привыкшего получать столь серьезный отпор. И от кого?! От вчерашнего мальчишки, совсем недавно перешедшего на партийную работу из комсомола. Он, конечно, затаил обиду и, конечно, не мог допустить существование такой политической фигуры в лице азербайджанца, обладающего колоссальной перспективой дальнейшего возвышения и тем самым представляющего серьёзную опасность определённым планам армянской политической мафии. А тут и случай подходящий представился.

… Вскоре после этого обсуждения Назим Гаджиев попадает в больницу 4-го Главного управления Минздрава СССР с диагнозом «злокачественная опухоль». Операцию ему делает кремлевский «светило», профессор Арам Абрамян. И, по свидетельству друга Назима Мамедовича, профессора Топчибашева, специально прилетевшего из Баку, чтобы присутствовать на операции, она была проведена неправильно. Доводы профессора Топчибашева о необходимости повторной операции не были приняты во внимание. После этого один из самых ярких и молодых секретарей ЦК ахундовского периода (ему было всего 38!) не прожил и двух лет. У сына Назима Гаджиева – Айдына Гаджиева - есть все основания предполагать, что его ранняя кончина была отнюдь не случайной и что он стал жертвой интриг могущественного армянского лобби в Москве.

Если вспомнить трагическую и тоже не до конца проясненную смерть в Москве Наримана Нариманова, а позднее – странный инфаркт Гейдара Алиева в той же Москве, то можно отнестись к сомнениям Айдына муаллима со всей серьезностью. Как бы там ни было, гибель Назима Гаджиева положила конец блестящей карьере одной из самых ярких личностей периода хрущевской «оттепели». Хорошо, что профессор Айдын Гаджиев, трепетно относящийся к памяти своего выдающегося родителя, многое сделал для его увековечения: была дважды издана книга о Назиме Гаджиеве «Всё понять, но не все простить», и вот теперь этот замечательный фильм, в создании которого также немалая заслуга профессора Гаджиева!

Назим Гаджиев

В конце фильма справедливо говорится: в том, что сегодня Карабах и Нахчыван признан всем мировым сообществом в качестве неотъемлемой части азербайджанской территории, есть и весомая доля заслуги Назима Гаджиева. Великого патриота своей земли. Не будем же забывать об этих людях!

Вечная им память. Аллах ряхмят елясин!

* Обращение цитируется по материалам личного архива бывшего секретаря ЦК КП Азербайджана Назима Гаджиева, приведенным в книге его сына А.Гаджиева «Все понять, но не все простить».