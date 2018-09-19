Самир Багиров пытался покончить жизнь самоубийством: «Я хотел броситься с 12-го этажа…» - ВИДЕО

Звезда азербайджанской эстрады Самир Багиров стал гостем YouTube-проекта популярного автора и исполнителя Мурада Арифа, в ходе интервью которому затронул ряд интересных тем.

Напомним, что ранее С.Багиров признался, что был определенный период своей жизни наркотически зависимым, частично затронул эту тему певец и в интервью М.Арифу: «Был на грани, то, что пережил, не пожелаю даже врагу. Не хочу более возвращаться к этой теме, это уже не про меня».

Певец не считает себя сильным человеком, говорит, что над ним есть «сила, которая вытаскивает за волосы», как произошло с ним в момент, когда он пытался свести счеты с жизнью: «Пытаясь покончить жизнь самоубийством, я хотел сброситься с 12-го этажа. В тот момент ненавидел сам себя. Но меня остановил внутренний голос, сказавший: «Ты что, с ума сошел?»

Рассказал С.Багиров и о службе в армии: «Я был единственным срочником, который был солистом ансамбля песни и пляски, с которым выступал с концертами в Украине, Беларуси, Монголии, Афганистане, Казахстане – это был старт моей концертной деятельности».

Говоря о современной эстраде, С.Багиров отметил, что как слушатель лучшим голосом считает голос заслуженной артистки Ройи, а как певец назвал лучшей вокалисткой заслуженную артистку Севду Алекперзаде.

На вопрос Мурада Арифа о том, что он заработал за 30 лет творческой деятельности, певец ответил следующим образом: «Ничего! Я по натуре совсем другой человек, не мечтающий о квартирах, машинах и дачах. Я всегда мечтал о полных залах, красивых декорациях, роскошном кордебалете. Проблема артистов сегодняшнего дня в том, что у них не те мечты, они мечтают только набить карман».

Напомним, что Самир Багиров летом вернулся на эстраду с песней «Без остатка» (автор музыки и слов Fidan Aliva), которую исполнил на международном музыкальном фестивале «Жара-2018», а в своем интервью М.Арифу певец подчеркнул следующее: «Мои лучшие песни еще не спеты».

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В.Ф., Э.Т.