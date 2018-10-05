Руфат Асланлы потерял свою должность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Согласно указу упразднен возглавляемый Руфатом Асланлы Совет директоров Палаты, который ранее регулировал деятельность Правления, и являлся главным управляющим органом организации.

В соответствии с указом, теперь функции управления и контроля над деятельностью Палаты переходят к Правлению, состав которого утверждается главой государства.

Отметим, что в Совет директоров входили его председатель Руфат Асланлы, его заместитель Нигяр Мамедова и Ильгар Мурадов. С упразднением Совета директоров все трое фактически потеряли свои должности.

Отметим, что в прежний состав Правления, возглавляемый Ибрагимом Алышовым входило пять человек, которые руководят различными департаментами Палаты.

Получить в Палате комментарий в связи с дальнейшей деятельностью руководства и возможными новыми назначениями в Правление не удалось.

Как сообщил ранее 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства своим Указом утвердил новый Устав Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Кабинету министров Азербайджана поручено:

- в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента АР в соответствие с данным Указом;

- в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров АР в соответствие с данным Указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- держать под контролем приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Указом, и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана;

- решить другие вопросы, вытекающие из данного Указа.

В соответствии с новым Уставом, главным управляющим органом Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана станет Правление.

Министерству налогов и Палате по надзору за финансовыми рынками поручено решить вопросы, вытекающие из данного Указа.

1news.az