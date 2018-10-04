Президент Азербайджана подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты по надзору за финансовыми рынками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства своим Указом утвердил новый Устав Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Кабинету министров Азербайджана поручено:

- в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента АР в соответствие с данным Указом;

- в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров АР в соответствие с данным Указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- держать под контролем приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Указом, и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана;

- решить другие вопросы, вытекающие из данного Указа.

В соответствии с новым Уставом, главным управляющим органом Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана станет Правление.

Министерству налогов и Палате по надзору за финансовыми рынками поручено решить вопросы, вытекающие из данного Указа.

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