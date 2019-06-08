Роскошная свадьба женившихся в один день наследного принца Дубая и двух его братьев - ФОТО

Три сына эмира Дубая и вице-президента ОАЭ шейха Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума сыграли роскошные свадьбы в Дубае.

Напомним, что официальная церемония бракосочетания состоялась в середине мая, а три свадьбы были сыграны 6 июня – в последний день месяца Рамазан.

Торжественные церемонии, на которых присутствовали исключительно мужчины, состоялись в дубайском Всемирном торговом центре – у женщин был отдельный свадебный прием, прошедший в частном порядке. Фотографий невест дубайских принцев в Сети нет.

Отметим, что шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, которому сейчас 36 лет, взял в жены шейху Шейху бинт Саид бен Тани Аль Мактум.

Шейх Мактум бен Мухаммед Аль Мактум, заместитель правителя Дубая, которому 35 лет, женился на шейхе Мариам бинт Бути Аль Мактум, 32-летний шейх Ахмад бен Мухаммед Аль Мактум, председатель Фонда знаний имени Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума, женился на шейхе Мидье бинт Далмуж Аль Мактум.

«Счастье и мир всегда окружают мою семью, страну и народ», - отмечает эмир Дубая в комментариях к официальным снимкам со свадьбы сыновей, которые разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @hhshkmohd