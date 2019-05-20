Наследный принц Дубая и два его брата женились в один день - ФОТО

Три сына эмира Дубая и вице-президента ОАЭ шейха Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума вступили в законный брак со своими избранницами.

Государственное управление СМИ Объединенных Арабских Эмиратов подтверждает факт бракосочетания сразу трех сыновей правителя эмирата Дубая, у которых одна и та же мать – шейха Хинд бинт Мактум бин Джума.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Russian Emirates.com, шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, которому сейчас 36 лет, взял в жены шейху Шейху бинт Саид бен Тани Аль Мактум.

Шейх Мактум бен Мухаммед Аль Мактум, заместитель правителя Дубая, которому 35 лет, женился на шейхе Мариам бинт Бути Аль Мактум, шейх Ахмад бен Мухаммед Аль Мактум, председатель Фонда знаний имени Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума, 32 лет от роду, женился на шейхе Мидье бинт Далмуж Аль Мактум.

Торжественные свадебные церемонии ожидаются впереди – снимков с официальной церемонии вступления в брак трех сыновей правителя Дубая в СМИ нет, но в соцсетях опубликован коллаж с детскими фотографиями наследного принца Дубая и его избранницы.

Правитель Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум, который сравнительно недавно побывал в Баку, написал стихотворение в честь свадьбы своих сыновей, которое опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В стихотворении Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум подчеркивает, что гордится своими сыновьями, вспоминает, как он растил их и проводил рядом с ними бессонные ночи, а после воспитал в них чувство патриотизма, научив любить нацию и Родину. Также он призывает сыновей пойти по стопам своих предков, особенно их деда – шейха Рашида, советуя уважать своих жен и выбирать достойное окружение, а в завершении призывает их хранить братство и не разлучаться.

Ф.В., Э.Т.