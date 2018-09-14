Ритм сердца, жизнь в науке: Васифу Баба-заде 80 лет!

Акиф Ализаде

президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик

2 сентября 2018 г. исполнилось 80 лет выдающемуся ученому в области науки о рудных месторождениях и металлогении Васифу Мамед Ага оглу Баба-заде, академику Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженному деятелю науки, лауреату Государственной премии, премий им.академика Мусы Алиева НАН Азербайджана, академика Александра Твалчрелидзе НАН Грузии, доктору геолого-минералогических наук, профессору, заведующему кафедрой полезных ископаемых, научному руководителю НИЛ «Аэрокосмические исследования земных ресурсов» Бакинского государственного университета, организатору науки и вузовского образования.

Воспитанник школы всемирно известного академика В.И.Смирнова, достойный продолжатель дела геологов — корифеев Азербайджана В.М.Баба-заде внес значительный вклад в развитие отечественной геологической науки.

2018 год для него стал юбилейным. Родился в г.Баку в семье врача, окончил школу №7 нашей столицы. После окончания поступил в Азербайджанский государственный университет (ныне — Бакинский государственный университет), который успешно окончил в 1960 году, получив специальность инженера-геолога. Начав производственную деятельность в 1956 г., еще будучи студентом, принимал активное участие в полевых экспедициях. Еще в студенческие годы за свой пытливый ум и трудолюбие на него обратил внимание известный ученый, академик Мирали Кашкай, по совету которого стал изучать колчеданные месторождения, публиковать первые свои статьи, ставшие началом его научной деятельности. После окончания университета по распоряжению Министерства геологии СССР в качестве старшего геолога, начальника отряда и начальника геолого-разведочных партий работал в Абхазии и на Северном Кавказе. Полученные знания в стенах родного вуза позволили В.М.Баба-заде серьезно заняться научными исследованиями и на этой основе проводить поисковые работы.

Тяга к научным исследованиям снова связывает его дальнейшую судьбу с Бакинским государственным университетом. Со студенческих лет по сегодняшний день Васиф муаллим гордо несет в руках знамя геолога-ученого, педагога-воспитателя, общественного деятеля.

В 1961 г. он был приглашен на работу в БГУ, где прошел путь от младшего научного сотрудника музея полезных ископаемых до должности декана геолого-географического факультета, заведующего кафедрой полезных ископаемых.

Свои научные исследования в 1964 г. он подытожил кандидатской диссертацией, а в начале 1975 г. в возрасте 36 лет Васиф Баба-заде, первый из азербайджанских ученых, в городе Новосибирск в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР на спецсовете академика В.А.Кузнецова защитил докторскую диссертацию. Впервые им было научно обосновано существование ртутного пояса Малого Кавказа (1974). За эти исследования ученый в 1978 г. был удостоен высокого звания лауреата Государственной премии Азербайджанской Республики.

Благодаря трудам академика В.М.Баба-заде учение о рудных месторождениях стало важным звеном в системе наук о Земле в республике. Он создал свою школу, воспитанниками которой являются более 10 докторов и 30 кандидатов наук (докторов философии). Перечень научных публикаций В.М.Баба-заде насчитывает более 350 наименований, в том числе 40 монографий и книг. Многие из его статей и книг издавались за рубежом — в Германии, Голландии, Англии, Китае, России и в других странах. Особенно известны его работы, посвященные геологии и рудоносности Малого Кавказа.

Академик В.М.Баба-заде является автором таких книг и монографий, как «Золото Азербайджана» (2003), «Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана» (2005), «Золотосодержащие сульфидные месторождения островодужных палеосистем, их металлогенические особенности и условия геодинамического развития» (2015) и «Рудные месторождения центрального сегмента альпийского горно-складчатого пояса и проблемы их генезиса» (2017). Также он издал «Космотектоническую карту Азербайджана» (2007) и «Карту региональной трещиноватости Азербайджана с прогнозом месторождений рудных полезных ископаемых» (2008) и объяснительную записку-монографию к ним.

Примечательна научно-организационная деятельность ученого. С его именем связаны создание и развитие геологического факультета, НИЛ «Аэрокосмические исследования земных ресурсов», открытие новых кафедр и специальностей геологического профиля в Бакинском государственном университете.

Его научно-педагогическая деятельность неразрывно связана с Национальной Академией Наук Азербайджана. В.М.Баба-заде совместно с сотрудниками Института геологии и геофизики НАНА проводил фундаментальные исследования по изучению процессов магматизма и рудообразования, закономерностей распределения редких и рассеянных элементов в магматических породах и выяснению природы источников рудного вещества.

В.М.Баба-заде немаловажное значение придает международным связям, являясь грантовым победителем CRDF, INTAS, Scopes и др. В качестве эксперта и научного консультанта сотрудничает с компаниями, разрабатывающими месторождения цветных и благородных металлов. Он член бюро отделения науки о Земле НАНА, председатель координационного совета по наукам о Земле Азербайджанской Республики, председатель специализированного совета по защите диссертаций при Бакинском государственном университете, редактор журнала «Вестник Бакинского университета» (серия естественных наук) и др. Он один из авторов Законов «О недрах» (1998) и «Об образовании» (2009), принятых Милли Меджлисом республики. В.М.Баба-заде является членом Меджлиса Совета старейшин Азербайджана.

В.М.Баба-заде принимал непосредственное участие в переходе вузов республики на многоступенчатое образование (бакалавриат, магистратура, докторантура) в качестве председателя комиссии Министерства образования по подготовке государственных стандартов высшего образования; также является председателем учебно-методического совета БГУ.

Многогранная научная, научно-организационная, педагогическая и общественная деятельность В.М.Баба-заде высоко оценена государством. В 1978 г. ученому присвоено высокое звание лауреата Государственной премии Азербайджана, в 1989 г. избран членом-корреспондентом, в 2014 г. — действительным членом НАН Азербайджана, в 2000 г. — удостоен звания «Заслуженный деятель науки», в 2009 г. — ордена «Шохрат», в 2018 г. — ордена «Шараф», награжден многочисленными почетными грамотами Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана, Министерства образования, памятными медалями.

Свой юбилей академик Васиф Мамед Ага оглу Баба-заде встречает в расцвете творческих сил. Как всегда, он полон новых идей и планов. Сердечно поздравляя его со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоро-вья и новых творческих успехов.