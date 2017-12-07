Результат неудачной пластической операции шокировал поклонников Неслихан Атагюль – ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Kara Sevda» актриса Неслихан Атагюль попала под «прицел» турецких папарацци.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, в прошлом году Н.Атагюль сделала пластическую операцию по удалению мешков под глазами – на данный шаг актриса решилась по причине того, что эту проблему не могли скрыть даже профессиональные гримеры, что явно заметно в нижеприведенном отрывке из сериала «Kara Sevda».

Однако, несмотря на то, что с момента проведения пластики прошло меньше года, Н.Атагюль вновь столкнулась c, казалось бы уже разрешенной, проблемой – пластическая операция оказалось неудачной, так как мешки под глазами вернулись, что явно видно на снимках, сделанных папарацци.

Результат неудачной пластической операции шокировал поклонников Неслихан Атагюль, отмечающих в социальных сетях, что ей не следовало вообще прибегать к пластике в 25 лет.

А на нижеприведенных снимках видно, что изначально проведенная по удалению мешков под глазами пластическая операция была удачной.

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Ф.В, Г.Р.