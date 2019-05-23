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Решение о запрете на въезд Фуада Аббасова в Россию на 50 лет будет обжаловано - Адвокат

Сегодня в 16:21 ~ 1 минута на чтение 437
Решение о запрете на въезд Фуада Аббасова в Россию на 50 лет будет обжаловано - Адвокат

Задержанному в Москве журналисту Фуаду Аббасову запрещен въезд на территорию России на протяжении 50 лет.

Об этом 1news.az сообщил адвокат журналиста Теюб Шарифов.

По его словам, соответствующее решение принято по запросу ФСБ России.

«Мы намерены обжаловать это решение», - подчеркнул адвокат.

Напомним, что Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Сегодня ночью журналист будет депортирован из России рейсом Москва-Баку.

«Фуаду Аббасову куплен билет на рейс АЗАЛ. Вылет в 23.45 из аэропорта Домодеводово», - сказал Теюб Шарифов.

Ранее адвокат раскрыл нам некоторые детали судебного процесса.

Напомним, что Фуад Аббасов был задержан в середине мая сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, и привлечен к административной ответственности. Основанием для задержания послужило решение суда Москвы по итогу рассмотрения 7-17 мая дела под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Поводом рассмотрения данного дела послужило обращение нескольких азербайджанских диаспорских организаций России, которые требовали депортации Аббасова из РФ.

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Ф.Багирова

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